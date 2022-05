Xiaomi, lo smart TV da 32” a un prezzo mai visto: costa pochissimo

Oramai sappiamo molto bene che Xiaomi non produce solamente smartphone, ma è un’azienda tecnologica a 360 gradi. In Italia ha oramai portato un po’ di tutto: dagli smartwatch ai robot aspirapolvere smart, passando per le cuffie Bluetooth fino ad arrivare agli smart TV. E proprio nel settore dei televisori intelligenti si sta creando la propria nicchia di mercato grazie a dispositivi molto interessante. Una delle serie più in voga è la Xiaomi Mi Smart TV P1, che comprende televisori di diverse grandezze. Oggi troviamo in super offerta su Amazon il modello da 32" (il più piccolo tra quelli disponibili) con uno sconto di ben il 36%: acquistandolo oggi si risparmiano quasi 100€. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

Lo smart TV di Xiaomi è la soluzione perfetta per tutti coloro che hanno poco spazio e sono alla ricerca di un televisore compatto. Il Mi Smart TV P1 da 32" ha cornici sottilissime ed è pensato appositamente per camerette, cucine e salotti di piccole dimensioni. La qualità delle immagini è abbastanza buona e a bordo troviamo il sistema operativo Android TV, una garanzia per quanto riguarda l’assistenza, gli aggiornamenti e il supporto da parte delle varie app. Da Amazon Prime Video fino ad arrivare a RaiPlay sono disponibili tutte le principali applicazioni che utilizziamo durante la giornata. Ed è già pronto per ricevere i canali del nuovo digitale terrestre

Xiaomi Mi Smart TV P1 da 32": scheda tecnica e funzionalità

Lo smart TV Xiaomi Mi Smart TV P1 32" è la scelta perfetta per tutti coloro che sono alla ricerca di un televisore economico, ma affidabile. Non è un caso che negli ultimi giorni è tra gli smart TV più venduti e ha ricevuto anche il bollino “Amazon’s Choice" riservato ai migliori prodotti presenti sul sito di e-commerce.

Lo schermo del televisore è da 32" e ha una risoluzione HD Ready, caratteristica che troviamo in tantissimi smart TV con queste dimensioni. La qualità delle immagini è molto buona e i colori sono vivaci. Una delle caratteristiche più interessanti dello Xiaomi Mi Smart TV P1 32" è sicuramente la parte dedicata all’intrattenimento. Come tutti gli smart TV dell’azienda cinese a bordo troviamo Android TV e la sua interfaccia user-friendly e molto facile da utilizzare. Il numero di applicazioni disponibili è elevatissimo e ci sono tutte quelle per le serie TV e i film in streaming: Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, Apple TV, YouTube, DAZN e RaiPlay.

Inoltre, sono presenti anche alcune app della suite Google come Google Assistente che permette di comandare lo smart TV con la propria voce e anche i dispositivi intelligenti presenti in casa. Poi, integrato nel televisore, troviamo anche Google Chromecast e il supporto a Miracast per riprodurre sullo schermo dello smart TV contenuti presenti sullo smartphone o sul computer. Infine, lo Xiaomi Mi Smart TV P1 32" è già pronto per ricevere i canali del nuovo digitale terrestre e non c’è bisogno di acquistare supporti esterni.

Xiaomi Mi Smart TV P1 in offerta: prezzo e sconto

Super calo di prezzo e minimo storico per lo smart TV Xiaomi Mi Smart TV P1 che oggi troviamo in offerta su Amazon a un prezzo di 179,99€, ben il 36% in meno rispetto a quello di listino. Il risparmio è di 100€ e lo si può pagare anche a rate a tasso zero: 5 rate da 36€ al mese. Lo smart TV è già disponibile e per la consegna bisogna aspettare solamente pochi giorni. L’offerta è molto allettante e il prezzo dello smart TV varia di giorno in giorno; quindi, bisogna approfittarne subito se lo si vuole acquistare al minimo storico.

Xiaomi Mi Smart TV P1 32 Pollici