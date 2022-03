Xiaomi, lo smart TV in offerta al minimo storico: lo sconto è incredibile

Il mercato degli smart TV è diventato orami ultra-competitivo e trovare il televisore che meglio si adatta alle proprie necessità può risultare complicato. Fortunatamente arrivano in nostro soccorso delle offerte che ci semplificano la scelta e che sono così convenienti che non bisogna far altro che approfittarne al volo. E oggi è il nostro giorno fortunato: su Amazon troviamo lo smart TV Xiaomi Mi LED TV 4A 32" in offerta al minimo storico a un prezzo di 187,99€. Lo sconto è di ben il 49% e lo si paga praticamente la metà. Il risparmio è considerevole: più di 180€.

Xiaomi è diventata oramai un punto di riferimento anche nel settore dei televisori intelligenti e lo ha fatto grazie a dispositivi con delle buone caratteristiche e un ottimo prezzo. Questo smart TV che troviamo oggi in offerta ne è l’esempio: pannello di buona qualità, immagini in alta definizione e un sistema per l’intrattenimento molto avanzato e che permette di installare decine di app. E poi ha delle dimensioni molto compatte: lo schermo è da 32" e il design con cornici sottilissime lo rendono ideale sia per le camerette sia per i salotti di piccole dimensioni. L’offerta potrebbe terminare nel giro di pochi giorni, quindi il nostro consiglio è di approfittarne subito.

Su Telegram abbiamo aperto il “Canale offerte tecnologia" dove pubblichiamo le migliori offerte del giorno: per iscriverti gratuitamente basta cliccare qui.

Xiaomi Mi LED TV 4A 32": la scheda tecnica

Uno smart TV lowcost con tutte le caratteristiche che si richiede a un televisore nel 2022. Se siete alla ricerca di un televisore intelligente economico e facile da configurare, questo è quello che fa per voi.

Lo schermo LED è da 32 pollici con una risoluzione HD Ready, quella che troviamo nella maggior parte degli smart TV di queste dimensioni. Le immagini sono di buona qualità, grazie anche al processore a 64 bit che rende più vividi e naturali i colori. Per la parte audio troviamo due altoparlanti da 5W, supportati dalla doppia codifica Dolby Audio e DTS.

Molto interessante la parte dedicata all’intrattenimento. Come su tutti gli smart TV Xiaomi è presente il sistema operativo Android TV, una garanzia per quanto riguarda il supporto e la compatibilità con le app. Troviamo tutte le applicazioni più importanti per il video streaming: Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, Apple TV, YouTube, DAZN e Twitch. Sono presenti anche Google Assistant, che permette di avviare le applicazioni con un semplice comando vocale, e Google Chromecast che ci aiuta a trasmettere sul televisore immagini e video presenti sullo smartphone.

Smart TV Xiaomi Mi LED TV 4A 32" in offerta: prezzo e sconto

In questo momento lo Xiaomi Mi LED TV 4A 32" è lo smart TV più venduto su Amazon e il motivo è molto semplice: a questo prezzo bisogna acquistarlo subito. Lo troviamo sulla piattaforma di e-commerce a un prezzo di 187,99€, ben il 49% in meno rispetto a quello di listino. Lo si paga praticamente la metà rispetto al prezzo di listino e si risparmiano più di 180€. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio offerto da Cofidis (da attivare durante la fase di check-out). La consegna è veloce e gratuita.

Xiaomi Mi LED TV 4A 32 pollici