Xiaomi, la soundbar per il TV è in super offerta: sconto mai visto

Oramai lo sappiamo molto bene: Xiaomi non è solo smartphone e smartwatch. Il colosso cinese è un’azienda tech a 360 gradi che spazia in più ambiti, dai dispositivi per la smart home, fino alle periferiche audio per i televisori. E proprio di una di queste periferiche vogliamo parlarvi oggi: su Amazon, infatti, è in offerta la Xiaomi Soundbar 3.1ch, da pochissimi mesi lanciata in Italia e che oggi troviamo in offerta con un ottimo sconto del 18% che fa risparmiare 50€ sul prezzo di listino. Si tratta di un dispositivo top di gamma, con componenti di ottima qualità e che assicurano un audio di livello cinematografico.

Oltre alla classica soundbar di forma orizzontale, questa periferica audio di Xiaomi si compone anche di un woofer Bluetooth per dei bassi veramente profondi. Woofer che si connette facilmente al dispositivo principale tramite la tecnologia Bluetooth, senza la presenza di inutili e fastidiosi fili volanti. La soundbar offre diverse modalità di ascolto che si adattano alla tipologia di contenuto che stiamo vedendo e c’è anche un comodo telecomando per abbassare/alzare il volume o per trovare i settaggi audio che più ci piacciono.

Xiaomi Soundbar 3.1ch: la scheda tecnica

Lo soundbar sono uno degli accessori più in voga per smart TV. Oramai ne troviamo sempre di più nelle case degli italiani e permettono di avere un audio migliore rispetto a quello degli altoparlanti presenti nei televisori. Sul mercato se ne trovano di tutti i tipi, dai modelli lowcost fino a quelli più costosi e che assicurano funzionalità extra. E la Xiaomi Soundbar 3.1ch rientra decisamente in questa seconda categoria.

La periferica audio è composta da una classica soundbar e da un woofer che si collega al dispositivo principale tramite Bluetooth. La soundbar è composta da 3 altoparlanti e da 3 tweeter, mentre il woofer è da 6,5 pollici. La potenza totale massima è di 430W. Troviamo anche delle tecnologie ad hoc che migliorano la qualità del suono, come la doppia codifica Dolby Audio e DTS.

Le modalità di ascolto sono ben quattro e si adattano alle varie tipologie di contenuto che stiamo vedendo: modalità musica, modalità film, modalità notizie e modalità gioco. È disponibile anche una modalità AI in cui è l’intelligenza artificiale a scegliere i giusti settaggi in base ai contenuti audio riprodotti in quel momento. E per i nottambuli c’è anche una modalità notte in modo da non disturbare i vicini. Nella confezione è presente anche un comodo telecomando per gestire la soundbar senza doversi alzare dal divano.

Xioami Soundbar 3.1ch in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Offerta senza precedenti per la Xiaomi Soundbar 3.1ch che oggi troviamo su Amazon a un prezzo di 229,97€, con uno sconto del 18% rispetto a quello di listino. Il risparmio è di "soli" 50€, ma dobbiamo tenere in considerazione che si tratta di un dispositivo da poco uscito sul mercato. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva in fase di check-out (vi consigliamo di leggere attentamente il regolamento per capire come funziona). La soundbar Xiaomi viene venduta e spedita direttamente da Amazon e per la consegna non bisogna aspettare molto. Ci sono anche 30 giorni di tempo per effettuare il reso gratuitamente.

Xiaomi Soundbar 3.1ch