Xiaomi TV Mi P1: a questo prezzo conviene ancora di più

Con l’introduzione delle Smart TV, è diventato ancora più difficile scegliere un buon televisore, perché bisogna tenere conto di tante caratteristiche che prima non esistevano. Ormai, questi strumenti sono veri e propri computer e hanno una serie di specifiche tecniche da prendere in considerazione prima di effettuare l’acquisto. Il prezzo, però, resta ancora un fattore importantissimo.

Prima di scegliere bisogna conoscere, per ogni modello, non solo risoluzione, dimensione e tecnologia del display, che sono fondamentali, ma anche processore, quantitativo di memoria, sistema operativo, connettività e qualità degli altoparlanti. Per chi non ha esperienza, diventa un’impresa quasi impossibile individuare un prodotto dal buon rapporto qualità-prezzo. Oltre a produttori molto affermati, anche marchi minori si stanno ritagliando uno spazio sempre più concreto. Fra questi, c’è anche Xiaomi, azienda nota per i suoi dispositivi dalle buone caratteristiche e dal prezzo economico. Una delle sue Smart TV, la Mi TV P1 43, si trova attualmente in offerta ad una cifra ancora più vantaggiosa.

Xiaomi TV Mi P1: caratteristiche

Con un display da 43 pollici dalle cornici piuttosto sottili, la Xiaomi TV Mi P1 è in grado di riprodurre contenuti in risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), con frequenza di aggiornamento a 60 Hz e supporto a Dolby Vision e HDR per immagini di alta qualità.

A bordo troviamo il sistema operativo Android TV 10.0, ovvero la soluzione sviluppata da Google per le TV intelligenti. Ciò vi permette di installare tantissime applicazioni per l’intrattenimento dal Play Store ed utilizzare Google Assistant per controllarne le funzioni tramite la voce. In alternativa, è sempre possibile utilizzare il telecomando Bluetooth a 360°, che funziona a qualsiasi angolazione.

Se volete trasferire i contenuti dallo smartphone alla TV, potete sfruttare Chromecast e Miracast e riprodurre in un attimo immagini, musica, giochi e film su un display molto più grande. Inoltre i due altoparlanti stereo da 10 Watt con supporto Dolby Audio e DTS-HD fanno il loro lavoro senza troppe pretese.

Per connettere computer o console di gioco è possibile utilizzare una delle tre porte HDMI, mentre per collegare il televisore fisicamente alla rete è possibile adoperare la porta LAN. Se poi volete trasferire i vostri contenuti, potete sfruttare le due USB 2.0. Per tutto il resto, la TV Xiaomi supporta il Bluetooth 5.0 ed il WiFi dual-band (2,4 GHz/5 GHz).

A garantire una discreta fluidità ci pensano 2 GB di memoria RAM e un processore quad-core MediaTek MT9611 da 1,5 GHz, accompagnato da unità di elaborazione grafica (GPU) Mali G52 MP2. Infine, per salvare i vostri contenuti potete sfruttare uno spazio di archiviazione di 16 GB.

Xiaomi TV Mi P1: l’offerta Amazon

La Smart TV di Xiaomi è attualmente scontata del 22% su Amazon e costa soltanto 349 euro, ben 100 euro in meno del prezzo consigliato. La spedizione è gratuita per gli abbonati al servizio Prime e permetterà di ottenerla in tempi molto brevi.

È vero che stiamo parlando di un prodotto economico, ma Xiaomi TV Mi P1 è un buon compromesso per chi non vuole spendere una fortuna ed è realizzato da un brand affidabile. Rappresenta quindi un’ottima scelta come seconda TV da posizionare in cucina o cameretta. Potete anche montarla a parete tramite apposito supporto che è venduto separatamente.

Smart TV Xiaomi Mi P1 LED – Smart TV 4K – Diagonale 43 pollici