Xiaomi TV Stick 4K, minimo storico con un super sconto

Da alcuni mesi Xiaomi ha portato anche in Italia un dispositivo che nel resto del Mondo si è subito affermato come uno dei più acquistati e amati. Stiamo parlando dello Xiaomi TV Stick 4K, la chiavetta multimediale con Android TV integrato che permette di installare praticamente ogni tipo di applicazione sul proprio televisore, anche smart. Si tratta di un dispositivo utilissimo e che somiglia molto per funzionalità offerte e per modalità di utilizzo al Fire TV Stick di Amazon. La differenza più grande riguarda il sistema operativo: sul modello Xiaomi è presente Android che assicura una compatibilità maggiore con le app.

Oggi troviamo lo Xiaomi TV Stick 4K in offerta con uno sconto del 30% e per la prima volta il prezzo scende addirittura sotto i 50€. Un super prezzo per un dispositivo che vi può risolvere davvero tantissimi problemi con il televisore. Ed essendo disponibile fin da subito vi arriverà a casa anche nel giro di pochissimi giorni, anche nella vostra casa vacanze se non avete un televisore abbastanza smart da farvi vedere film, serie TV, ma soprattutto le partite della Serie A.

Xiaomi TV Stick 4K: a cosa serve e come funziona

Uno dei punti di forza dello Xiaomi TV Stick 4K è sicuramente la facilità di utilizzo. Bastano pochissimi minuti per collegarlo al televisore e per configurarlo correttamente. I passaggi da seguire sono pochi: in primis bisogna collegarlo alla presa della corrente e al televisore tramite la porta HDMI. A questo punto, utilizzando l’app per lo smartphone, bisogna collegarlo alla rete internet di casa (o alla rete dati della scheda SIM) e lo si può già iniziare a utilizzare. Grazie alla presenza del sistema operativo Android TV si hanno a disposizione più di 7.000 app da poter installare, tra cui tutte quelle per le piattaforme di video streaming, tra cui Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, Apple TV, YouTube e soprattutto DAZN per vedere la Serie A in streaming. Infatti, lo Xiaomi TV Stick 4K può essere trasportato molto facilmente, e può essere utilizzato anche in vacanza collegandolo a un qualsiasi televisore.

Ma a cosa serve esattamente lo Xiaomi TV Stick 4K? La risposta è molto semplice: trasforma il televisore in uno smart TV spendendo pochissimi euro. Ma è utile anche per chi un televisore intelligente già ce l’ha. Molti modelli utilizzano sistemi operativi poco sviluppati e che non sono pienamente supportati: collegando la chiavetta multimediale di Xiaomi si ha accesso a un numero di app praticamente infinito.

Chiudiamo con un po’ di caratteristiche tecniche. Come si può intuire dal nome, la chiavetta multimediale supporta una risoluzione 4K e anche le tecnologie Dolby Vision e Dolby Atmos che migliorano ulteriormente la qualità delle immagini e del suono. Essendo un dispositivo Android c’è anche la suite di app Google, tra cui Google Assistente che permette di controllare e gestire il televisore direttamente con la propria voce (e anche i dispositivi della smart home). Lo Xiaomi TV Stick 4K integra anche Google Chromecast che permette di trasmettere sul televisore foto e video disponibili sullo smartphone o sul computer. Nella confezione troviamo anche un telecomando a infrarossi che ci permette di gestire la chiavetta multimediale molto facilmente.

