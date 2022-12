Xiaomi Vacuum Cleaner G10 mai così conveniente: sconto top per la scopa elettrica

Al pari dei robot aspirapolvere, anche le scope elettriche senza fili possono essere di grande aiuto nelle faccende domestiche. Leggere e facili da utilizzare, consentono di pulire facilmente pavimenti e superfici di casa, eliminando anche lo sporco più ostinato.

Grazie a funzionalità avanzate, poi, possono essere utilizzate non solo per aspirare polvere e briciole. Prendete, ad esempio, la Xiaomi Vacuum Cleaner G10, una scopa elettrica funzionale e versatile capace di aspirare polvere e lavare il pavimento con un’unica passata. Un "collaboratore domestico" tuttofare, che vi permetterà di risparmiare del prezioso tempo che potrete dedicare ad altro. E grazie all’offerta top di oggi su Amazon, potrete risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino: non è mai stata così economica.

Xiaomi Vacuum Cleaner G10, scopa elettrica lavapavimenti

Xiaomi Vacuum Cleaner G10 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La Xiaomi Vacuum Cleaner G10 è dotata di un potente motore da 150 AW capace di lavorare fino a 125.000 giri al minuto, assicurando così una un’esperienza di pulizia come mai prima d’ora. Il sistema a 12 cicloni, infatti, garantisce una capacità di aspirazione al di sopra degli standard di settore e, al tempo stesso, la separazione delle particelle di polvere grandi da quelle piccole. In questo modo, il sistema di filtraggio a cinque strati è in grado di purificare l’aria che viene espulsa dal motore, trattenendo fino al 99,97% delle particelle di polvere.

L’esclusivo design a V delle stecche sul collo della spazzola evita poi che si creino grovigli di setole, migliorando così le performance di aspirazione della scopa elettrica Xioami. Tra gli accessori della Vacuum Cleaner G10 troviamo poi un serbatoio d’acqua magnetico: si attacca dietro la spazzola e con un’unica passata permette sia di raccogliere la polvere sia di lavare i pavimenti.

Ad alimentare il tutto troviamo una batteria ad alta capacità da 5.000 mAh che garantisce fino a 65 minuti di autonomia senza necessità di ricaricare. E grazie al sistema one-touch sarà possibile montare una batteria sostitutiva in pochissimi secondi e continuare ad aspirare senza problemi. Tutte le informazioni, inclusa la carica residua e la modalità di pulizia che si sta utilizzando, sono mostrate nel display TFT a colori posizionato nella parte posteriore della scopa.

Xiaomi, la scopa elettrica a tasso zero su Amazon: rate e prezzo finale

Come accennato, comprando oggi la Xioami Vacuum Cleaner G10 sarà possibile risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino. Merito dello sconto top del 33%, che fa scendere il prezzo dai 299,99 euro di listino a 199,99 euro dell’offerta odierna.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito al proprio account possono poi approfittare del pagamento a rate garantito da Amazon. Basta selezionare questa modalità di pagamento prima di aggiungere il prodotto al carrello per poter pagare la scopa elettrica del produttore cinese in cinque rate senza interessi e senza spese di istruttoria. In questo modo, la Xioami Vacuum Cleaner G10 costa 40 euro al mese per cinque mesi. Come un caffè al giorno, insomma.

Xiaomi Vacuum Cleaner G10, scopa elettrica lavapavimenti