Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus, l'aspirapolvere top a prezzo mini: offerta imperdibile

Da pochissimo uscita sul mercato e già in offerta con uno sconto eccezionale del 33%. Questa volta non parliamo né di smartphone né di smart TV, bensì di un elettrodomestico utilissimo da avere in casa: l’aspirapolvere senza fili Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus. Si tratta della nuova versione di un’aspirapolvere uscita sul mercato da un po’ di tempo e che in queste settimane è stata aggiornata alla versione Plus. Nuovo motore con tecnologia ciclonica ancora più potente e in grado di aspirare qualsiasi tipo di polvere, filtro a 5 strati per eliminare anche le sostanze inquinanti più microscopiche e una batteria che assicura un’autonomia fino a sessanta minuti.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

-> Clicca qui OfferteDcasa -> Clicca qui.

Un’aspirapolvere con le stesse caratteristiche di modelli che costano molto di più e che oggi troviamo con un super sconto di ben il 33% che, oltre a far scendere il prezzo al minimo storico, fa anche risparmiare 100€ rispetto a quello di listino. Una promo eccezionale, soprattutto perché è un’esclusiva Amazon e non la trovate su altri siti di e-commerce. Se stavate aspettando la giusta offerta per un’aspirapolvere senza fili, questa è quella che fa per voi.

Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus: le caratteristiche tecniche

L’aiutante ideale da avere in casa per pulire accuratamente ogni singola stanza. Oltre ai robot aspirapolvere, le scope elettriche senza filo con tecnologia ciclonica sono una delle ultime novità nel campo degli elettrodomestici. Rispetto alle vecchie aspirapolveri con traino sono molto più maneggevoli e facili da utilizzare, oltre ad avere tecnologie innovative. Il motore con funzione ciclonica riesce a separare la polvere dagli altri elementi e i filtri HEPA svolgono egregiamente il loro lavoro.

Esattamente quello che accade con la nuova Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus, aspirapolvere senza fili con un motore che raggiunge una potenza di aspirazione fino a 120AW. Dotato di una spazzola ad alta rotazione e anti-groviglio, riesce a pulire qualsiasi tipologia di superficie, sia quelle morbide sia quelle dure. Il sistema di filtraggio a 5 strati riduce l’inquinamento secondario ed è in grado di raccogliere anche la polvere più sottile.

Le modalità di utilizzo sono tre: modalità Eco, Modalità standard e Modalità ad alta potenza. In base alla modalità di utilizzo varia anche l’autonomia della batteria: si va da un minimo di 10-15 minuti fino a un massimo di sessanta minuti. Con la modalità ad alta potenza si riescono a raccogliere anche i chicchi di caffè. Nella confezione sono presenti anche degli accessori in più e delle spazzole alternative per pulire efficacemente anche negli spazi più angusti.

Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per l’aspirapolvere senza fili Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus. Oggi è disponibile in offerta con uno sconto del 33% a un prezzo di 199,99€. Il risparmio è netto: 100€ rispetto a quello di listino. Si tratta del minimo storico per un prodotto che ha appena avuto un restyling e che come abbiamo visto nella scheda tecnica assicura ottime prestazioni. La disponibilità è immediata e per la consegna bisogna aspettare solamente pochi giorni. Avete tutto il tempo per testarla a fondo: potete effettuare il reso fino a 30 giorni dall’acquisto.

Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram