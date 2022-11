Xiaomi Vacuum-Mop 2S, ecco il robot aspirapolvere da comprare subito: minimo storico

Come succede spesso nel mondo della tecnologia, la concorrenza tra le aziende porta a prezzi più bassi e a dispositivi sempre più innovativi. E questo è successo anche nel settore dei robot aspirapolvere: oramai sul mercato se ne trovano a decine e le società sono costrette a cercare sempre nuove funzionalità e ad abbassare sempre di più i prezzi. Ed è esattamente quello che è accaduto con lo Xiaomi Vacuum-Mop 2S, uno degli ultimi robot aspirapolvere lanciati sul mercato dall’azienda cinese. Subito si è fatto apprezzare per il prezzo competitivo, ma oggi diventa veramente un best-buy. Il merito è del super sconto che troviamo su Amazon che fa abbassare il prezzo di ben il 37% e si risparmiano 110€ sul prezzo di listino.

Il robot di Xiaomi, benché il prezzo possa far pensare ad altro, è veramente un dispositivo top. A bordo troviamo sensori di ultima generazione che permettono la navigazione LDS e di mappare accuratamente l’abitazione in ogni sua stanza. Il robot di Xiaomi, oltre a raccogliere la polvere, è anche in grado di pulire il pavimento grazie al serbatoio dell’acqua integrato. L’offerta è davvero molto allettante e al momento lo Xiaomi Vacuum-Mop 2S è il robot più venduto su Amazon: lo sconto potrebbe terminare da un momento all’altro.

Xiaomi Vacuum-Mop 2S: caratteristiche e funzionalità

Tra i robot aspirapolvere sotto i 200€, questo modello di Xiaomi è uno di quelli con il rapporto qualità-prezzo migliore. Essendo uscito sul mercato da pochissimi mesi è dotato di tecnologie all’avanguardia e di sensori di ultima generazione.

Caratteristica ancora più importante è la presenza di un serbatoio interno per l’acqua che permette di utilizzarlo anche per lavare il pavimento. Grazie al serbatoio a controllo elettronico e al panno in microfibra presente nella confezione è in grado di lavare efficacemente l’abitazione senza nessuna fatica. Ottima anche la potenza di aspirazione che permette al robot di raccogliere qualsiasi tipologia di sporco senza nessuna difficoltà. Le modalità di pulizia disponibili sono ben quattro e sono pensate per diversi tipi di sporco, dalle briciole alla polvere fino ai capelli.

Essendo un robot intelligente ci sono anche sensori che permettono di mappare la propria abitazione e di riconoscere gli ostacoli presenti in casa, in modo da non incastrarsi o rovinare sedie e muri. Tramite l’app di Xiaomi è possibile consultare la mappa realizzata dal robot aspirapolvere e pianificare il percorso migliore per pulire l’abitazione. SI può scegliere quali stanze pulire, quali proibire e dove applicare maggiore potenza. Tutto da remoto tramite l’app.

Ottima anche l’autonomia che permette al robot di pulire tutta l’abitazione (fino a 100-120 metri quadrati) con una sola carica. Quando ha finito il suo lavoro, il dispositivo smart torna automaticamente verso la base di ricarica.

Xiaomi Vacuum-Mop 2S in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Il robot aspirapolvere di Xiaomi è in offerta su Amazon a un prezzo di 189,99€ grazie allo sconto del 37%. Si tratta del prezzo più basso di sempre per il dispositivo smart del colosso cinese e anche del miglior prezzo web. Acquistandolo oggi si risparmiano 110€ sul prezzo di listino e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero con il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva direttamente nella fase di check-out. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in pochissimo tempo. Per il reso gratuito il periodo è stato esteso fino al 31 gennaio 2023

