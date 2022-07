Xiaomi Watch S1 Active al minimo storico: è da acquistare subito

In questo 2022 Xiaomi ha già lanciato tantissimi nuovi dispositivi e tanti altri ne presenterà nel corso dell’anno. Tra le novità, troviamo anche i nuovissimi smartwatch che vanno ad aggiornare il catalogo dell’azienda cinese. Se la Xiaomi Smart Band è dedicata a coloro che vogliono spendere poco, gli Xiaomi Watch sono dispositivi top di gamma con funzionalità avanzatissime e un prezzo superiore rispetto a quanto ci ha abituato finora. Tra i nuovi smartwatch da poco lanciati sul mercato troviamo anche lo Xiaomi Watch S1 Active, uno dei migliori wearable disponibili sul mercato. È un orologio versatile: design moderno che si adatta con tutti gli outifit, ma sotto la scocca nasconde sensori di ultima generazione che tengono sotto controllo lo stato di salute e l’attività fisica.

In questo articolo, però, non vi stiamo presentando lo smartphone, bensì vi parliamo della super offerta che troviamo oggi su Amazon: lo smartwatch di Xiaomi, infatti, è disponibile al minimo storico grazie al doppio sconto presente in pagina. Oltre allo sconto del 25%, troviamo un coupon che fa scendere ulteriormente il prezzo e che fa toccare il minimo storico allo Xiaomi Watch S1 Active. Una super offerta da non farsi scappare: il coupon sconto, infatti, non ha una data di scadenza e potrebbe scomparire da un momento all’altro.

Xiaomi Watch S1 Active: funzionalità e caratteristiche

Lo Xiaomi Watch S1 Active è uno smartwatch completo, con funzionalità avanzate, con un ottimo schermo e con una batteria che dura quasi fino a due settimane.

Lo smartwatch ha un display AMOLED da 1,43" ad alta risoluzione. Le dimensioni sono abbastanza generose e permettono di avere tutti i dati principali sempre a disposizione. Inoltre, sono disponibili più di 200 quadranti con il quale personalizzare l’orologio. Il design è quello tipico degli orologi analogici, con un quadrante circolare e con anche una ghiera in metallo.

Come ben sappiamo, quello che interessa maggiormente in uno smartwatch sono le funzionalità disponibili. E questo Xiaomi Watch S1 Active soddisfa anche le richieste dei più pretenziosi. Le modalità fitness disponibili sono 117, di cui 19 di livello professionale come il basket, il tennis, il nuoto (è impermeabile fino a 50 metri) e l’allenamento a intervalli ad alta intensità. Troviamo anche i grandi classici come la corsa all’aperto e il ciclismo. Per analizzare i dati e il percorso c’è anche un GPS multisistema dual-band che supporta i principali sistemi di localizzazione satellitare: GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS.

Altrettanto importanti sono le funzionalità per il monitoraggio della salute. Troviamo dei sensori ad hoc che misurano il battito cardiaco ventiquattro ore su ventiquattro, la saturazione dell’ossigeno nel sangue e anche la qualità del riposo. Nel caso in cui viene rilevato qualche dato anomalo sulla frequenza cardiaca lo smartwatch ci invia un allarme. L’orologio intelligente ha anche un sistema di rilevazione dello stress con esercizi di respirazione ad hoc per diminuire la stanchezza mentale.

Lo Xiaomi Watch S1 Active ha anche il chip NFC che permette di effettuare i pagamenti contactless (funziona solo con le carte del circuito Mastercard). La batteria ha una durata di circa 12 giorni, ma può arrivare fino a 45 giorni impostando la modalità risparmio energetico.

Xiaomi Watch S1 Active in offerta: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per lo Xiaomi Watch S1 Active. Lo smartwatch è disponibile a un prezzo di 141,55€, con uno sconto di ben il 29% rispetto a quello di listino. Il prezzo finale si compone di un doppio sconto: oltre a quello presente in pagina, è disponibile un coupon del valore di 7,45€ che si attiva automaticamente in fase di check-out. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto da Cofidis e che si attiva durante il pagamento (leggete bene le istruzioni per capire come funziona). Come tutte le offerte con un doppio sconto, la durata è limitata e soggetta al numero di coupon disponibili. Quindi bisogna essere veloce.

