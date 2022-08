Xiaomi Watch S1 Active al minimo storico: sconto esagerato

In questo caldo agosto torna in offerta uno degli smartwatch più apprezzati degli ultimi mesi. Stiamo parlando dello Xiaomi Watch S1 Active, orologio smart lanciato sul mercato da pochissimi mesi e che si è fatto apprezzare subito per le sue funzionalità. E non poteva essere altrimenti per un dispositivo che supporta 117 modalità di fitness, di cui 19 di livello professionale, che offre più di 200 quadranti per personalizzare lo schermo e che ha una batteria con un’autonomia fino a 12 giorni. Insomma, un vero top di gamma che non ha paura di sfidare smartwatch ben più blasonati e soprattutto ben più costosi.

Oggi troviamo lo Xiaomi Watch S1 Active in offerta con un ottimo sconto del 25% che fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre sulla piattaforma di e-commerce. Si tratta di un’ottima offerta per un dispositivo che, come abbiamo detto, è stato lanciato sul mercato da pochissimi mesi. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis. Se siete alla ricerca di un orologio smart versatile, top di gamma e con un ottimo prezzo, questa è l’offerta che fa per voi.

Xiaomi Watch S1 Active: caratteristiche e funzionalità

In un orologio come lo Xiaomi Watch S1 Active non si può non iniziare parlando delle funzionalità. Come si può intuire dal nome, l’orologio smart ha tante feature pensate per gli amanti delle attività all’aperto. Non a caso troviamo ben 117 modalità fitness, di cui 19 di livello professionale come la pallacanestro, il tennis, l’allenamento a intervalli regolari e anche il nuoto (è impermeabile fino a 50 metri). Per ogni attività fisica vengono raccolti i dati principali e possono essere analizzati per capire come migliorare. C’è anche il chip GNSS integrato che supporta i cinque principali sistemi di localizzazione satellitare: GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS.

A un sistema così avanzato per l’attività fisica viene affiancato un sistema altrettanto avanzato per il monitoraggio della salute. Grazie a sensori di ultima generazione si può controllare la frequenza cardiaca ventiquattro ore su ventiquattro e c’è anche un allarme che ci segnala se i battiti sono troppo elevati. Non mancano altre funzionalità altrettanto utili come il monitoraggio della saturazione dell’ossigeno nel sangue e del sonno, con un report che ci aiuta a capire se abbiamo dormito bene. Se siete stressati, troviamo anche degli esercizi che ci aiutano a diminuire la stanchezza mentale.

Passando alle caratteristiche salta subito all’occhio lo schermo AMOLED da 1,43" che assicura ottimi colori. Xiaomi mette a disposizione anche più di 200 quadranti che possono essere cambiati ogni giorno in base alla situazione e all’utilizzo che facciamo dell’orologio smart. Lo Xiaomi Watch S1 Active offre anche funzioni utili nella vita di tutti i giorni: è possibile gestire le chiamate in entrata collegando lo smartwatch allo smartphone tramite Bluetooth. Grazie all’NFC, invece, è possibile pagare la spesa direttamente con l’orologio, ma funziona solo con le carte del circuito Mastercard.

Xiaomi Watch S1 Active in offerta: prezzo e sconto

Oggi troviamo lo Xiaomi Watch S1 Active in offerta a un prezzo di 149,99€, con uno sconto del 25% che fa risparmiare esattamente 50€ sul prezzo di listino. Per l’orologio dell’azienda cinese si tratta di uno dei migliori prezzi di tutto il web. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out (leggete bene le modalità di utilizzo). Lo smartwatch è già disponibile in magazzino e la consegna viene effettuata nel giro di pochissimi giorni, anche meno di 24 ore per i clienti Prime. Si può anche scegliere il ritiro in un Amazon Hub Counter nel caso in cui non siete in casa.

Xiaomi Watch S1 Active