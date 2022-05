Xiaomi Watch S1 Active, nuovo minimo storico: ora è da comprare subito

A marzo di quest’anno Xiaomi ha lanciato anche in Italia i suoi nuovi smartwatch, tra cui fa parte lo Xiaomi Watch S1 Active. Si tratta di un orologio smart top di gamma con funzionalità avanzatissime e realizzato con materiali di ottima qualità. Per chi conosce bene i dispositivi Xiaomi non c’è da meravigliarsi: è diventato oramai un marchio di fabbrica per l’azienda cinese. Questo Xiaomi Watch S1 Active non ha nulla da invidiare a modelli di aziende ben più famose e fa del rapporto qualità-prezzo uno dei suoi punti di forza. Oggi, inoltre, lo troviamo anche in offerta sul sito di e-commerce al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 15%. Per un orologio uscito sul mercato da meno di due mesi si tratta di una super promozione.

Come si può intuire dal nome, lo smartwatch di Xiaomi offre tante funzionalità avanzate pensate per il monitoraggio dell’attività fisica e del proprio stato di salute. Le modalità fitness disponibili sono più di 100 e c’è il supporto a decine di sport. Non manca un corposo sistema per il monitoraggio della salute, composto da sensori che permettono di controllare costantemente il battito del cuore, la saturazione dell’ossigeno nel sangue e la qualità del riposo.

Xiaomi Watch S1 Active: scheda tecnica e funzionalità

Lo Xiaomi Watch S1 Active si fa apprezzare soprattutto per le sue funzionalità pensate appositamente per le necessità delle persone. Partiamo dalle modalità fitness. Lo smartwatch ne offre 117 di cui 19 di livello professionale come pallacanestro, tennis, nuoto o allenamento a corpo libero. Non mancano i grandi classici: corsa all’aperto, trekking, ciclismo, salto della corda, camminata e anche nuoto (è impermeabile fino a 50 metri). Per tenere traccia alla perfezione dei propri allenamenti c’è anche un sistema che supporta i cinque principali sistemi di localizzazione satellitare: GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS.

Ottime anche le funzionalità dedicate alla salute. I sensori di ultimissima generazione tengono sotto controllo la frequenza cardiaca ventiquattro ore su ventiquattro, così come il livello dell’ossigeno nel sangue (saturimetro). Per chi ha problemi d’insonnia c’è il monitoraggio del sonno, con un report completo di tutti i dati che può essere controllato ogni giorno. Infine, sono disponibili anche degli esercizi di respirazione per diminuire lo stress e il monitoraggio del ciclo femminile.

Passando alle caratteristiche tecniche, lo Xiaomi Watch S1 Active ha uno schermo AMOLED da 1,43" e permette di scegliere uno degli oltre 200 quadranti disponibili. La batteria ha una durata di circa 10 giorni. Lo smartwatch è anche compatibile con Alexa e permette di effettuare i pagamenti grazie all’NFC (solo circuito Mastercard).

Xiaomi Watch S1 Active in offerta: prezzo e sconto

In questa settimana in cui troviamo molti dispositivi Xiaomi in offerta, una delle promozioni migliori riguarda lo smartwatch Xiaomi Watch S1 Active. Su Amazon è disponibile a un prezzo di 169,99€, con uno sconto del 15% rispetto a quello di listino. Per il sito di e-commerce si tratta del prezzo più basso di sempre (l’orologio è sul mercato da meno di due mesi). C’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio di Cofidis che può essere attivato in fase di pagamento. La consegna per i clienti Prime avviene anche in meno di 24 ore.

