Xiaomi Watch S1 Active, promo imperdibile: minimo storico e doppio sconto

Xiaomi oramai è diventato un marchio familiare nel mercato italiano. Prima gli smartphone e poi tutti i dispositivi per la smart home hanno permesso al brand di diventare un punto di riferimento in ogni settore. Anche nel mondo degli smartwatch, dove Xiaomi ha fatto il proprio debutto da pochissimi anni, ma è già riuscita ad affermarsi grazie a dispositivi con un rapporto qualità-prezzo elevato. Rapporto qualità-prezzo che diventa eccezionale grazie alla super promo che troviamo oggi su Amazon. Stiamo parlando dell’offerta sullo Xiaomi Watch S1 Active, disponibile su Amazon con un doppio sconto: oltre a quello del 32%, nella pagina prodotto è presente un ulteriore coupon sconto del valore di 6,75€ che si applica in automatico durante il check-out. Lo sconto totale è del 35% e si raggiunge il minimo storico.

Lo Xiaomi S1 Active è uno smartwatch con funzionalità avanzatissime e pensato per la vita di tutti i giorni. Design con schermo circolare, sensori di ultima generazione e soprattutto tantissime funzionalità per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica (più di 110 modalità fitness con tutti gli sport più praticati). Ottima anche la batteria che assicura un’autonomia di quasi due settimane. Non fatevi scappare questa opportunità: il numero di coupon è limitato.

Xiaomi S1 Active

Xiaomi S1 Active: le funzionalità

Se siete alla ricerca di uno smartwatch funzionale e con un design che coniuga l’antico e il moderno, difficilmente troverete qualcosa di meglio dello Xiaomi S1 Active, soprattutto al prezzo a cui lo troviamo oggi.

L’orologio ha un display di forma circolare da 1,43" ad alta risoluzione e con una luminosità molto elevata che permette di vederlo anche sotto la luce diretta del sole. Design elegante che lo rende perfetto per qualsiasi tipologia di outfit e c’è anche la possibilità di personalizzare il quadrante scegliendo tra i tanti offerti da Xiaomi (sono più di duecento).

Lo smartwatch è progettato anche per gli amanti dello sport. A bordo, infatti, sono presenti ben 117 modalità sportive, tra cui 19 di livello professionale. Puoi tracciare tantissimi dati differenti e ottenere dati importanti da poter analizzare con calma. Essendo anche resistente all’acqua fino a 50 metri può essere utilizzato in piscina o al mare. Il chip GNSS integrato supporta i cinque principali sistemi di geolocalizzazione satellitare: GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS.

Xiaomi ha dotato lo smartwatch anche di sensori avanzati per il monitoraggio della salute. La frequenza cardiaca viene misurata ventiquattro ore su ventiquattro e ti avvisa nel caso in cui viene captato qualche strano segnale. Sempre in tempo reale si può ottenere la misurazione della saturazione dell’ossigeno nel sangue. Per chi ha problemi di sonno c’è un monitoraggio avanzato che ti fornisce dei consigli per migliorare le tue abitudini di riposo. Infine, c’è anche l’app per la salute femminile e per monitorare il ciclo.

Chiudiamo con la batteria che assicura un’autonomia di quasi due settimane con un utilizzo normale.

Xiaomi S1 Active in offerta su Amazon: prezzo e conto

Super promo per lo Xiaomi S1 Active: oggi lo troviamo a un prezzo di 128,25€, con uno sconto di ben il 35%. Come già detto all’inizio, l’offerta si compone di un doppio sconto che fa risparmiare più di 70€ su prezzo di listino. Per l’orologio smart si tratta del minimo storico. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni, anche in meno di ventiquattro ore (dipende dall’orario e da dove effettuate l’ordine). Per il reso si hanno disposizione i classici trenta giorni di tempo.

Xiaomi S1 Active

