Xiaomi Watch S1: lo sconto su Amazon piacerà agli innamorati

Gli smartwatch sono tra i dispositivi che, negli ultimi anni, hanno conquistato il cuore degli utenti: sostituiscono l’orologio tradizionale, senza sfigurare per design, ma nel contempo offrono moltissime funzionalità di monitoraggio della salute che si rivelano preziose per conservare lo stato di benessere. Un esempio di ottimo sostituto smart dell’orologio tradizionale è Xiaomi Watch S1, uno dispositivo arrivato in Italia la scorsa primavera che oggi, grazie all’offerta Amazon in corso, è possibile comprare ad un prezzo davvero molto allettante.

Xiaomi Watch S1 – Display 1,43 pollici – Cassa in acciaio da 46 mm – Con NFC

Xiaomi Watch S1: caratteristiche tecniche

Il design di Xiaomi Watch S1 è raffinato ed elegante: dalla lucidatura a più strati della cassa in acciaio in colore argento al cinturino in pelle che, a scelta, può essere sostituito con uno in silicone di colore nero, più adatto ai polsi degli utenti che useranno il Watch S1 per monitorare l’attività sportiva.

La cassa dello Xiaomi Watch S1 misura 46 millimetri, il display è always on (sempre acceso) e misura 1,43 pollici, ha una frequenza di aggiornamento di 60 Hz e la protezione in vetro zaffiro. I tasti fisici sono due.

Numerosi i sensori per il monitoraggio dei dati sulla salute e sull’attività sportiva. Lo smartwatch può infatti eseguire il controllo della frequenza cardiaca 24 ore su 24, con invio di alert in caso di aritmie, può misurare la SpO2 (la saturazione dell’ossigeno nel sangue), lo stress, le fasi del sonno, il ritmo della respirazione e può unire molti parametri per calcolare l’indice di benessere dell’utente.

Le funzioni dedicate agli amanti del fitness, invece, permettono di monitorare 117 diverse attività sportive, compreso il nuoto visto che Xiaomi Watch S1 è impermeabile fino a 50 metri.

Xiaomi Watch S1 è dotato di microfono e speaker e grazie alla connessione Bluetooth si può connettere allo smartphone e può essere usato per fare telefonate (o rispondere alle chiamate in entrata), senza tirare fuori il telefono dalla tasca o dalla borsa. E’ anche possibile usare le varie app di messaggistica e, con l’integrazione di Amazon Alexa, sono disponibili anche i comandi vocali.

Le connessioni disponibili sono il GPS, il Wifi 5, il Bluetooth 5.2 e l’NFC per i pagamenti contactless (con il POS) e la lettura dei chip delle card elettroniche come la CIE.

Grazie ad una batteria da 470 mAh l’autonomia raggiunge, secondo le specifiche del produttore, circa 14 giorni di uso normale, cioè senza GPS.

Xiaomi Watch S1: l’offerta Amazon

Xiaomi Watch S1 è uno smartwatch di fascia alta che ha un prezzo di listino di 249,99 euro, ma il suo prezzo su strada è di solito di 199 euro. Al momento, però, è possibile pagarlo ancora meno perché su Amazon è in offerta a soli 179,90 euro (-10%, -19,10 euro). Chi è alla ricerca di un bel regalo tech di San Valentino dovrebbe prenderlo seriamente in considerazione: c’è la consegna veloce.

