Xiaomi Watch S1 Pro e Xiaomi Buds 4 stanno arrivando in Italia

Oltre agli smartphone top di gamma Xiaomi 13, ci sono altri due prodotti che Xiaomi ha già presentato in Cina ma non ha ancora portato sul mercato globale: si tratta dello smartwatch premium Xiaomi Watch S1 Pro, lanciato a metà agosto 2022, e delle cuffiette Xiaomi Buds 4, presentate a dicembre. Entrambi i device, però, sembrano ormai pronti al lancio globale: ne è convinto il leaker SnoopyTech che, su Twitter, ha svelato che l’orologio e le cuffiette verranno portate in Europa in occasione del Mobile World Congress di Barcellona di fine febbraio. Lo stesso leaker, tra l’altro, afferma di conoscere anche i prezzi europei di entrambi i prodotti.

Xiaomi Watch S1 Pro: caratteristiche e prezzo

Xiaomi Watch S1 Pro è uno smartwatch di alta gamma, con schermo alway on AMOLED da 1,47 pollici, con risoluzione di 480×480 pixel. E’ dotato sia di touch screen che di corona digitale.

All’avanguardia la sensoristica: sul Watch S1 Pro di Xiaomi, infatti, è integrato un sensore di temperatura cutanea, uno per la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna oltre, ovviamente, all’ormai immancabile sensore per misurare la percentuale di ossigeno nel sangue (SpO2).

Oltre 100 le attività sportive che Xiaomi Watch S1 Pro può monitorare, anche all’aperto e senza smartphone al seguito (si collega a GPS, Beidou, GLONASS, GALILEO, QZSS). Nessun problema per il nuoto, perché è resistente all’acqua fino a 5 atmosfere di pressione. Molto gradita, infine, la presenza del chip NFC nella scheda tecnica.

Dal punto di vista prettamente smart, invece, troviamo la possibilità di fare e ricevere chiamate telefoniche (ci sono un microfono e un altoparlante integrati) e il sistema operativo proprietario MIUI Watch OS.

Secondo SnoopyTech lo Xiaomi Watch S1 Pro in versione global sarà esattamente identico a quello cinese e verrà presentato al Mobile World Congress 2023 di Barcellona, dal 27 febbraio al 2 marzo. Il prezzo europeo sarebbe pari a 299 euro.

Xiaomi Buds 4: caratteristiche e prezzo

Nel caso di Xiaomi Buds 4, siamo di fronte ad un prodotto di fascia media, che si posiziona sotto le Buds 4 Pro, ma comunque di buona qualità.

Il design è di tipo "semi in-ear", quindi le cuffiette entrano nell’orecchio ma non hanno i gommini in silicone che lo sigillano dall’esterno. Questo tipo di design rende meno efficace la cancellazione attiva del rumore (ANC), che è comunque presente sulle Buds 4.

La qualità di riproduzione si annuncia più che buona, sia per la presenza di doppi driver in grafene sia per la compatibilità con il codec LHDC 5.0 e con i formati Hi-Res (fino a 192 kHz). C’è persino l’audio spaziale a 360 gradi, ma si vedrà con che qualità.

L’autonomia dichiarata da Xiaomi è nella media del settore, con 6 ore di utilizzo continuo (con ANC disattivata) che salgono a 30 ore aggiungendo la carica presente nella custodia, che si ricarica tramite USB-C (niente ricarica wireless).

Anche le Xiaomi Buds 4, a detta del leaker, arriveranno a fine mese alla fiera spagnola e il prezzo sarà molto basso: appena 59 euro in Europa.