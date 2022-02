Xiaomi, lo smart TV 4K in offerta su Amazon a prezzo incredibile: l'offerta di oggi

Chi l’ha detto che per acquistare uno smart TV 4K sia necessario mettere in conto spese di migliaia di euro? Spulciando tra le offerte giornaliere di Amazon è infatti possibile trovare televisori anche di grandi dimensioni a prezzi “da svendita". È il caso, tanto per fare un esempio, dello Xiaomi Mi P1, smart TV con pannello LED tra le offerte top di oggi su Amazon.

Lanciato nel corso del 2021, lo Xiaomi Mi P1 smart TV 4K è tra gli apparecchi con il miglior rapporto qualità/prezzo sul mercato. Nonostante costi una frazione rispetto a molti diretti concorrenti, garantisce un’ottima esperienza visiva, un angolo di visuale molto ampio (arriva a 178°) e funzionalità smart che lo metteranno al centro del nostro ecosistema domotico. Insomma, un piccolo concentrato hi-tech che oggi tocca (quasi) il prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico di Jeff Bezos. Un’offerta da non lasciarsi sfuggire e che consentirà di risparmiare oltre 100 euro sull’acquisto del TV.

Per non perdere nessuna delle offerte che compaiono quotidianamente su Amazon, ti consigliamo di iscriverti al canale Telegram di Libero Tecnologia cliccando qui. Ogni giorno riceverai notifiche in tempo reale sulle migliori offerte Amazon su smartphone, smart TV, tablet, smartwatch, computer e dispositivi per la smart home che ti permetteranno di risparmiare, come in questo caso, centinaia di euro sui dispositivi più cercati.

Xiaomi Mi P1 smart TV LED, caratteristiche e funzionalità

Il modello oggi in offerta su Amazon (quasi) al prezzo più basso di sempre è quello con schermo da 43 pollici: una misura “intermedia", che permette di posizionare l’apparecchio tanto nel salotto di casa quanto, magari, in camera da letto. Grazie al pannello con tecnologia LED e risoluzione 4K (3840×2160 pixel) la resa visiva sarà sempre ottimale: grazie al supporto al Dolby Vision e all’High Dynamic Range (HDR), lo Xiaomi Mi P1 garantisce una gamma dei colori molto ampia e migliorando così il contrasto, la nitidezza e il colore delle immagini. L’ideale, insomma, per guardare film o serie TV (senza però disdegnare anche eventi sportivi).

A gestire il tutto troviamo l’ultima versione di Android TV, versione per televisori smart del sistema operativo che solitamente utilizziamo su smartphone e tablet. L’esperienza d’uso sarà quindi estremamente intuitiva e si potrà contare su un numero in rapida crescita di applicazioni di ogni genere (da scaricare dalla versione personalizzata del Play Store). Grazie ai 16 gigabyte di spazio d’archiviazione sarà così possibile installare decine e decine di app (non solo quelle per lo streaming, come Prime Video o Prime Music), ma anche giochi, app di utilità e molto altro. Il supporto a Chromecast e Miracast, inoltre, consente di effettuare il mirroring dello smartphone e di altri dispositivi Wi-Fi senza che ci sia bisogno di collegarli con cavi: sarà così possibile vedere foto e video salvati in locale senza grossa difficoltà.

Non manca, poi, la possibilità di controllare attraverso il televisore anche i dispositivi della casa domotica connessi alla stessa rete Wi-Fi. Sarà così possibile controllare lampadine, termostati e aspirapolvere smart con dei semplici comandi vocali impartiti al telecomando dello Xiaomi Mi P1: nel giro di qualche istante sarà possibile attivare o disattivare il riscaldamento, accendere e spegnere luci in casa e, ovviamente, cambiare canale TV o aumentare il volume dello stesso.

Xiaomi Mi P1 smart TV LED 43 pollici in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Anche se non ci troviamo di fronte al prezzo più basso di sempre per questo dispositivo, l’offerta odierna per lo Xiaomi Mi P1 da 43 pollici non è afatto da scartare. Anzi: lo sconto del 22% sul listino permette di risparmiare oltre 100 euro: lo smart TV cinese costa 349,00 euro, con la possibilità di poterlo pagare in cinque rate senza interessi e senza spese di istruttoria grazie ai servizi Amazon (69,80 euro al mese per cinque mesi). In alternativa, è possibile scegliere il pagamento rateale con Cofidis in fase di check-out: anche in questo caso non ci saranno interessi da pagare e si potrà optare per dilazionare ulteriormente il pagamento.

Xiaomi Mi P1 smart TV LED 43 pollici con Android TV