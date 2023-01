Xiaomi, il robot aspirapolvere Ultra a prezzo stracciato: mai così economico

Pulire casa non è sempre semplice. Soprattutto se ci si trova a dover pulire ogni giorno stanze di grandi dimensioni. Fortunatamente, dei piccoli elettrodomestici corrono in nostro soccorso: i robot aspirapolvere. Completamente autonomi, permettono di risparmiare tempo e fatica: basta un tocco sullo schermo dello smartphone o un comando vocale per avviarli.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra è un dispositivo di alta qualità che offre una grande potenza di aspirazione e, grazie alla batteria a lunga durata, garantisce un’autonomia decisamente prolungata. L’offerta top di oggi su Amazon, poi, è di quelle da non lasciarsi scappare per nessun motivo: lo sconto ti fa risparmiare più di 100 euro sul prezzo di listino.

Xioami Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Dotato di avanzati sistemi di navigazione, lo Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 si muove in piena autonomia in qualunque spazio. Il sensore frontale ToF rileva in maniera accurata i dati spaziali, così da calcolare le dimensioni delle stanze e individuare i passaggi più stretti e complessi. La navigazione laser LDS pianifica invece i percorsi in maniera smart, così da ottimizzare consumi energetici e d’acqua. In questo modo, il robot aspirapolvere e lavapavimenti può individuare da sé la migliore strada da seguire ed evitare ostacoli imprevisti mentre pulisce.

Il sistema di aspirazione da 4.000 Pa e l’ampio serbatoio per l’acqua assicurano una pulizia profonda e accurata in tutta casa. La batteria da 5.400 mAh, invece, garantisce autonomia a sufficienza per pulire anche le abitazioni più grandi con un’unica ricarica (fino a 240 metri quadrati).

Si sincronizza facilmente con il Wi-Fi di casa e si controlla da smartphone anche mentre siamo a decine o centinaia di chilometri di distanza. Dall’app, poi, possiamo selezionare aree di esclusione, indicare le stanze da pulire e molto altro ancora.

Xioami Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra a interessi 0: sconto, rate e prezzo finale

Doppia convenienza per chi acquista oggi il robot aspirapolvere del produttore cinese su Amazon. Al già citato sconto, infatti, si aggiunge la possibilità di comprarlo a rate senza interessi e senza spese di istruttoria. Ma procediamo con ordine.

Lo Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra è disponibile su Amazon con uno sconto del 30% che fa scendere il prezzo dai 499,00 euro di listino ai 349,00 euro dell’offerta. Il risparmio è considerevole: ben 150 euro in meno.

Gli iscritti ad Amazon Prime possono poi scegliere di pagare a rate, senza interessi e senza spese di istruttoria: basta selezionare questa modalità di pagamento prima di aggiungere il prodotto al carrello e seguire il solito processo di acquisto. In questo modo, l’aspirapolvere lavapavimenti di Xiaomi costa 70 euro al mese per cinque mesi.

Xioami Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra

