Le super cuffie Yamaha sono in sconto: occasione su Amazon

Gli amanti della musica, specialmente se sono anche musicisti, sanno che in questo settore il marchio conta e anche parecchio. Yamaha, ad esempio, per chi di musica ne capisce e per chi la musica la fa è un brand che non ha bisogno di presentazioni. Agli audiofili, e non solo a loro, farà dunque piacere sapere che le cuffie Yamaha YH-E700A sono in fortissimo sconto su Amazon.

Modello di tipo "over-ear", cioè con il classico padiglione che copre le orecchie, le Yamaha YH-E700A sono cuffie wireless di alta qualità con un sistema di cancellazione attiva del rumore (ANC) molto raffinato e complesso che, come spiega Yamaha, riesce a "cancellare il rumore, non la musica". Le Yamaha YH-E700A sono un dispositivo pensato sia per chi vuole ascoltare la musica a casa, comodamente, che per chi vuole muoversi in città senza rinunciare a indossare un dispositivo di qualità e che non sia un paio di cuffiette "in-ear" (design che non piace a tutti). A entrambe le esigenze Yamaha ha risposto con specifiche soluzioni tecniche che fanno delle YH-E700A un prodotto adatto a moltissimi utenti. Specialmente al prezzo scontato di oggi.

Yamaha YH-E700A: caratteristiche tecniche

Le Yamaha YH-E700A sono cuffie a padiglione dal design classico e sobrio, realizzate con materiali di alta qualità che rendono questo dispositivo comodo da indossare anche per lunghi periodi. Il peso è di soli 325 grammi e le cuffie sono ripiegabili, quindi possono essere riposte in una borsa piccola.

I driver da 40 millimetri hanno una risposta in frequenza assolutamente completa: da 8 Hz a 40 kHz, dai bassi profondi agli alti squillanti. C’è il jack audio da 3,5 millimetri, quindi è possibile collegare via cavo le cuffie alla sorgente audio per eliminare del tutto la latenza che, in ogni caso, è molto bassa grazie alla connessione Bluetooth 5.

La riduzione attiva del rumore è dinamica e viene ottimizzata grazie a due microfoni interni che captano in tempo reale il suono che viene ascoltato dall’orecchio. Per poter usare le cuffie in sicurezza c’è la modalità trasparenza, che ci fa sentire cosa sta succedendo intorno a noi (fondamentale quando ci muoviamo in città).

Ottima la batteria, che promette fino a 35 ore di ascolto con l’ANC avanzato acceso e che si ricarica completamente in sole 3,5 ore.

Cuffie over-ear Yamaha YH-E700A: l’offerta Amazon

Le cuffie over-ear Yamaha YH-E700A hanno un prezzo di listino abbastanza elevato e pari a 399,99 euro, giustificato soprattutto dalla qualità dei materiali e dalla tecnologia utilizzata da Yamaha. Per fortuna, però oggi l’offerta di Amazon taglia il prezzo a 239 euro (-160 euro, -40%). Da prendere al volo

Cuffie over-ear Yamaha YH-E700A colore nero