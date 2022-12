Telecamera di sicurezza in offerta, su Amazon è praticamente regalata

Una delle ultime novità in fatto di smart home sono le telecamere di sicurezza. Nelle nostre abitazioni sono sempre più presenti queste piccole telecamere che migliorano la sicurezza e che ci permettono di tenere tutto sotto controllo, soprattutto quando siamo lontani o in vacanza. Di telecamere sul mercato se ne trovano oramai a centinaia, tutte molto simili tra di loro. E la concorrenza ha portato anche un abbassamento generale dei costi. Oramai trovare una telecamera a meno di 50€ è molto semplice. Prezzo che diventa ancora più conveniente quando sono in offerta. Come ad esempio questa telecamera smart per l’interno che troviamo in offerta con uno sconto del 41% e costa meno di 30€.

La videocamera di sicurezza Yi Dome Guard è una delle più vendute su Amazon e deve il suo successo al prezzo e alle ottime caratteristiche. Assicura immagini in altissima definizione e può essere controllata anche da remoto tramite l’app. Controlla in tempo reale cosa accade dentro la tua abitazione e se nota qualche movimento sospetto ti avvisa immediatamente con una notifica in tempo reale. Difficile chiedere di può a un dispositivo smart che costa così poco.

Yi Dome Guard

Yi Dome Guard: le caratteristiche tecniche

Il guardiano ideale per la propria abitazione. Se siete alla ricerca di una telecamera di sicurezza lowcost, difficilmente troverete qualcosa con un rapporto qualità-prezzo migliore della Yi Dome Guard. La videocamera ha tutto quello che si richiede a un prodotto smart di questo tipo.

Partiamo da uno degli aspetti più importanti: la qualità delle riprese. Nonostante il prezzo veramente stracciato, la telecamera di sicurezza assicura immagini in altissima definizione con una risoluzione 1920 x 1080. Grazie allo zoom digitale 4x è possibile anche ingrandire i singoli dettagli. La telecamera è anche in grado di offrire una copertura a 360 gradi grazie al motore pan-tilt che fa roteare la parte superiore del dispositivo. Gli 8 LED a infrarossi, invece, assicurano anche un’ottima visione notturna.

Come ogni videocamera smart che si rispetti, anche questa può essere gestita da remoto tramite l’applicazione dello smartphone. In ogni momento puoi controllare cosa sta avvenendo in casa e se ci sono movimenti sospetti. I sensori di movimento della videocamera ti avvisano immediatamente se notano qualcosa, qualcuno o qualche rumore sospetto. Il rilevamento sonoro è tarato tra i 50 e i 90 decibel.

Per archiviare le immagini si hanno a disposizione due differenti possibilità: un abbonamento al servizio cloud dell’azienda oppure l’inserimento della scheda microSD (da acquistare separatamente).

Yi Dome Guard in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super offerta per una delle migliori telecamere di sicurezza smart disponibili su Amazon. Oggi lo troviamo con uno sconto del 41% e la si paga solamente 29,49€, prezzo più basso fatto registrare sul sito di e-commerce. Il rapporto qualità-prezzo è davvero eccezionale, soprattutto per tutte le funzionalità che offre. La disponibilità è immediata e viene consegnata nel giro di pochissimi giorni. La potete provare con tutta calma: per fare il reso c’è tempo fino al 31 gennaio 2023.

Yi Dome Guard