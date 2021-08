La novità di YouTube che rende l'app comodissima

Oggi giorno, su YouTube, milioni di utenti vedono milioni di ore di video di ogni tipo: dai video brevi di Shorts alle lunghe e complesse recensioni di smartphone e device elettronici, passando per servizi di informazione e molto altro. Ma se per quanto riguarda i video brevi YouTube è ancora alla rincorsa di altre piattaforme (TikTok soprattutto), lo stesso non si può dire per i video lunghi e complessi: in questo caso YouTube è la piattaforma ideale per pubblicare e guardare questo tipo di contenuti.

Uno dei motivi di tutto ciò sta in una funzione, introdotta a maggio 2020 e poi rimaneggiata a ottobre: i capitoli. Grazie ai capitoli l’autore del video può dividere in sezioni un contenuto lungo, permettendo ai suoi spettatori di saltare subito alle parti per loro più interessanti. Da ottobre 2020, infatti, la lista dei capitoli è inserita nella descrizione dei video ed saltare da un capitolo all’altro è molto più semplice. Ma non in tutti i casi: quando il video viene guardato a schermo intero su uno smartphone o un tablet, infatti, la descrizione non si vede e, quindi, non si vede neanche la lista dei capitoli. Google si è accorta di questo problema e ha aggiornato l’app di YouTube introducendo una nuova gesture che ci permette di fare zapping tra i capitoli di un video in modo estremamente comodo. A differenza di altre gesture, poi, non è qualcosa che si può fare per sbaglio, ma un gesto ben preciso che si fa proprio per ottenere il risultato atteso.

YouTube: lo zapping con la gesture

La gesture in questione è semplicissima: basta fare doppio tap con due dita contemporaneamente su un lato dello schermo (a destra per andare al capitolo successivo, a sinistra per andare al capitolo precedente).

Le due dita vanno posizionate vicine e il gesto deve essere veloce e secco, quindi è molto improbabile saltare un capitolo per sbaglio con un tocco non voluto. Naturalmente il video deve essere diviso in capitoli, altrimenti la gesture appena descritta non sortirà alcun effetto.

Nuova gesture YouTube: come attivarla

La nuova gesture per saltare tra i capitoli con un doppio tap di due dita è già disponibile, anche in Italia, su tutte le app. Noi ne abbiamo verificato la presenza su YouTube per Android in versione 16.30.34 e funziona perfettamente.

Qualora non riusciste ancora ad usarla (sempre che il video con cui la state provando abbia realmente i capitoli) allora sarà necessario aggiornare l’app e attendere che la funzioni arrivi anche sul vostro dispositivo. Non ci vorrà molto: Google la sta distribuendo in tutto il mondo.