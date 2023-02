Stufetta smart: lo sconto Amazon scalda il cuore

Nelle lunghe e fredde giornate invernali può essere utile dover integrare il riscaldamento della casa o dell’ufficio con piccoli termoventilatori. Ancor più utile è fare in modo che si accendano un po’ prima del nostro ingresso nella stanza, al fine di farcela trovare già calda. Per ottenere questo risultato o si usa un timer, oppure si sceglie una stufa smart connessa a Internet, quindi che si può controllare da remoto.

Le stufe smart di solito costano almeno 100 euro, perché integrano tutta l’elettronica di gestione che le stufe normali non hanno. Poi ci sono le eccezioni, come il termoventilatore smart Zoesure ZH805 da 1.800W, che ha un ottimo prezzo di listino e, per di più, al momento è anche in sconto su Amazon.

Termoventilatore 1800W – Connessione WiFi – Fuzniona con Alexa

Zoesure termoventilatore da 1800W: com’è fatto

Il termoventilatore Zoesure da 1.800W è un dispositivo smart con connessione Bluetooth e WiFi. Può essere gestito da remoto attraverso l’app Eco Smart o con i comandi vocali di Amazon Alexa o Google Assistant.

Esteticamente però è del tutto simile a un termoventilatore compatto con tecnologia di riscaldamento a ceramica, misura 18 cm di larghezza, 18 cm di profondità ed è alta 40 cm. Secondo le specifiche del produttore riesce a riscaldare un ambiente di 30 metri quadrati.

Si possono selezionare tre potenze di riscaldamento: vento naturale (18W), vento caldo (1.000W) e aria calda (1.800W) e corrispondono a temperature tra i 15 e i 35 gradi centigradi. L’aria viene distribuita nella zona circostante da un movimento rotatorio a 80 gradi.

Impostando il timer, si possono selezionare ben 4 intervalli da 1 ora a 8 ore entro cui la stufa si spegne automaticamente. Queste impostazioni possono essere selezionate dall’app Eco Smart oppure dai tasti fisici a sfioro presenti su un lato del termoventilatore.

Il termoventilatore Zoesure da 1.800W ha diverse protezioni di sicurezza, come il blocco anti-bambino, lo spegnimento automatico quando il dispositivo si piega o cade, e il blocco totale se raggiunge i 70 gradi centigradi.

Zoesure termoventilatore da 1800W: l’offerta Amazon

Il termoventilatore Zoesure ZH805 da 1800W ha un prezzo di listino di 59,99 euro, già molto conveniente vista la presenza di tutta la parte smart e la doppia connessione Bluetooth e WiFi. Con l’offerta in corso su Amazon, però, il prezzo subisce un ulteriore ritocco verso il basso e scende a 50,99 euro (-15%, -9 euro). Prezzo ottimo per chi cerca un termoventilatore da usare anche da remoto.

