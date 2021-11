ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition ha più memoria di un computer

Incredibile la dimostrazione di forza di ZTE, che ha realizzato una versione speciale del suo Axon 30 Ultra, la Aerospace Edition, con un quantitativo di memorie da far impallidire un computer. È il primo smartphone al mondo a raggiungere e superare quei livelli, e ZTE ha voluto celebrarlo con un’incisione apposita di fianco al gruppo fotocamere.

Oltre alle memorie impressionanti – 18 GB di RAM e 1 terabyte di memoria interna! – ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition si distingue per un’esclusiva confezione regalo con una busta opaca serigrafata, le cuffiette con ANC in regalo, una cover in carbonio aeronautico, e il logo Taikonaut sul retro che l’azienda ha spiegato così: "Gli astronauti di ogni paese hanno i loro nomi. L’astronauta americano si chiama Astronaut, il russo si chiama Cosmonaut, e il cinese si chiama Taikonaut. Per celebrarlo, Axon30 Ultra Aerospace Edition è stato progettato esclusivamente da Taikonaut così rendere omaggio agli eroi cinesi dello spazio".

ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition, com’è fatto

ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition ha uno schermo da 6,67 pollici curvo con risoluzione Full HD+ di topo AMOLED in formato 20:9, capace di aggiornarsi a ben 144 Hz (è uno dei più rapidi in commercio, e non sono molti) con una frequenza di campionamento del touchscreen di 360 Hz. Integra il lettore di impronte digitali per lo sblocco sicuro.

Sul chip, ZTE non ha basato a spese: Axon 30 Ultra Aerospace Edition possiede il potentissimo Snapdragon 888, che fino a quando non sarà presentato il successore Snapdragon 8 Gen 1 – tra pochi giorni – è il chip più potente del listino di Qualcomm. Ha la GPU Adreno 660, di sicuro affidamento per i giochi.

Le memorie, come detto, sono il piatto forte di ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition. E infatti non c’è possibilità di scelta, dal momento che l’azienda ha previsto un’unica configurazione priva di compromessi: 18 GB di memoria RAM del tipo più veloce in commercio (LPDDR5) e 1 TB di spazio di archiviazione, ancora una volta le più veloci in commercio (UFS 3.1).

ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition, sulla carta, sembra in grado di realizzare delle bellissime foto. Merito della fotocamera principale da 64 MP f/1.6, una Sony IMX686 con stabilizzazione ottica, affiancata da una ultra grandangolare da 64 MP prodotta da Samsung, una fotocamera dedicata ai ritratti da 64 MP, ancora una volta realizzata da Samsung, e infine da un teleobiettivo con struttura a periscopio da 8 MP con stabilizzazione ottica per zoom ottici di 5x, ibrido fino a 10x e digitale fino a 60x. La fotocamera selfie è da 16 MP.

Sul fronte della connettività non manca nulla (avrebbe potuto essere altrimenti per un telefono “aerospaziale"?): 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS, USB-C. Dimensioni di 161,53 x 72,96 x 8,0 mm e peso di 188 grammi.

La batteria di ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition è da 4.600 mAh con ricarica rapida a 66 watt.

ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition, quanto costa

ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition è venduto in Cina per 6.998 yuan, l’equivalente di 970 euro circa al cambio attuale. Difficile però che l’edizione speciale di Axon 30 possa essere commercializzata in Italia o comunque al di fuori della Cina.