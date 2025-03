Android Auto, scovate nuove funzioni dal codice dell'ultima beta

Android Auto sta per ricevere diverse novità: con la versione 14.0, infatti, arriveranno nuovi comandi per la gestione del climatizzatore e molto altro ancora

Continua il programma di sviluppo di Android Auto. Nei giorni scorsi, infatti, è stata rilasciata una nuova beta della versione 14.0 destinata ad arricchire, in modo significativo, la piattaforma software di Google dedicata ai sistemi di infotainment dei moderni veicoli. L’azienda di Mountain View non ha fornito un changelog pubblico della nuova beta ma alcune novità sono emerse chiaramente dall’analisi del codice sorgente. Ricordiamo che, in futuro, Google punta a integrare Gemini in Android Auto.

Le novità in arrivo per Android Auto

Come rivelato da Android Authority, la nuova versione di Android Auto andrà ad arricchire le funzioni a disposizione degli utenti per quanto riguarda la gestione del climatizzatore della propria vettura. Alcune funzioni di base sono già state introdotte nella versione 13.9 ma con la versione 14.0, ora in beta, dovrebbe arrivare un importante salto in avanti per i veicoli compatibili.

Nel codice sorgente del software, infatti, ci sono chiari riferimenti a diverse funzionalità avanzate per la gestione del climatizzatore, con l’introduzione di comandi per l’accensione, l’attivazione della modalità automatica, lo sbrinamento del parabrezza e del lunotto e la sincronizzazione delle temperature (per i veicoli con clima a più zone).

Oltre a questo sono emersi anche alcuni riferimenti all’introduzione di comandi per la gestione di altri componenti del veicolo come la regolazione della temperatura e della ventilazione dei sedili oltre che il riscaldamento di specchietti e volante e altro ancora.

Anche se, per il momento, Google non ha fornito dettagli precisi in merito, appare evidente che la volontà sia quella di arricchire Android Auto con nuovi strumenti per la gestione del veicolo, con un focus sulla climatizzazione e su varie altre funzioni di bordo. Trattandosi di una beta, in ogni caso, bisognerà attendere i prossimi aggiornamenti per capire se le nuove funzioni entreranno o meno a far parte della versione stabile.

Tra le altre novità in arrivo, emerse sempre dall’analisi del codice, troviamo anche un nuovo sistema di avvisi per l’applicazione di Google Maps che potrebbe essere in grado di segnalare all’utente, in modo più preciso, la presenza di ostacoli (incidenti, condizioni meteorologiche avverse) lungo il percorso prestabilito, suggerendo possibili modifiche al tragitto.

Quando arriva il nuovo aggiornamento

Bisognerà attendere un po’ di tempo per il rilascio di Android Auto 14.0. Al momento, infatti, il software è ancora in sviluppo e le novità sono in fase di test. Google non ha fornito dettagli precisi in merito ai tempi di rilascio. La versione 13.9 è stata rilasciata a inizio del mese di marzo. Per il rilascio della versione 14.0, invece, potrebbe essere necessario attendere il Google I/O di maggio per saperne di più.