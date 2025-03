Gemini sta per arrivare su Android Auto

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Già da diversi mesi in rete si discute della possibile integrazione di Google Gemini su Android Auto. Le prime indiscrezioni al riguardo sono emerse nel settembre 2024, mentre a gennaio di quest’anno sul web sono trapelate le prime immagini dell’interfaccia utente che dovrebbe avere il chatbot AI sui sistemi di infotainment automobilistici.

In questi giorni, Android Authority ha condiviso aggiornamenti molto interessanti e, da quel che si legge, Gemini ha raggiunto uno stadio di operatività avanzata, anche se ci sono ancora alcune limitazioni.

Come funziona Gemini su Android Auto

Per mostrare al mondo le potenzialità di Gemini su Android Auto, Android Authority ha condiviso un breve video dove vengono mostrate le capacità del nuovo assistente AI. Da quel che si vede, lo strumento è già in grado di eseguire alcuni comandi ma soffre ancora di alcuni limiti che si ripercuotono sul contesto in cui viene utilizzato, il sistema di infotainment di un’auto appunto.

Nel video si vede che il chatbot, alla richiesta di suggerire ristoranti nelle vicinanze, ha fornito un semplice elenco testuale senza mostrare effettivamente le opzioni sulla mappa, cosa che in un navigatore è fondamentale. Va decisamente meglio nelle conversazioni e nella gestione dei comandi più semplici, come la riproduzione di brani in streaming, mostrando una perfetta integrazione efficace con le principali piattaforme.

Altro spunto interessante del video di Android Authority è l’attivazione di Gemini Live, lo strumento AI che permette di avere conversazioni più naturali con il chatbot, quasi come se si parlasse con un’altra persona in carne e ossa. Dalle immagini condivise, per ora, l’utente deve comunque fare tap sull’icona del microfono per richiamare Gemini, cosa che potrebbe risultare piuttosto scomoda al volante. Idem durante la conversazione, con la necessità di pigiare gli appositi tasti per interfacciarsi con questo strumento.

Tuttavia, trattandosi di un test effettuato con una versione non stabile è chiaro che Google stia ancora definendo i dettagli dell’interfaccia e, magari, l’integrazione con i comandi al volante o con i comandi vocali, quantomeno per evitare distrazioni alla guida.

Quando arriva Gemini su Android Auto

Al momento, il test effettuato da Android Authority altro non è che una simulazione dell’avvio di Gemini su un sistema di infotainment di un’auto; per questo motivo è possibile che quanto osservato non corrisponda alla realtà e che, anzi, Google possa avere in mente ben altri piani per questo aggiornamento.

Per adesso, comunque, non è ancora chiaro quando Big G rilascerà ufficialmente Gemini su Android Auto, anche se i progressi attuali suggeriscono che l’assistente AI potrebbe diventare una release concreta già dai prossimi mesi, andando a competere con altri strumenti ben più radicati nel settore automobilistico, come Amazon Alexa Auto, ad esempio.