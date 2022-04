Oppo K10 Pro è pronto al lancio: sappiamo tutto

Oppo presenterà il 24 aprile un nuovo duo di smartphone con connettività 5G: l’Oppo K10 standard, con il chip MediaTek Dimensity 8000, e l’Oppo K10 Pro 5G con a bordo il SoC Qualcomm Snapdragon 888. Le notizie ci arrivano sia dal sito cinese di Oppo, sia dalla piattaforma di benchmarking Geekbench sulla quale era apparsa la versione Pro per i test di rito pre lancio.

Curiosamente, i due telefoni presentano due chip, il Qualcomm Snapdragon 888 e il MediaTek Dimensity 8000 abbastanza simili in termini di prestazioni e questo dimostra la bontà del progetto degli ultimi Dimensity. Quale scegliere, allora, tra K10 e K10 Pro? Il modello con SD 888 in teoria dovrebbe avere un po’ di spunto in più con le app che stressano un solo core, visto che è dotato di un core Cortex X1 a 2,84 GHz e tre Cortex A78 a 2,42 GHz, mentre il MediaTek 8000, con i suoi 4 Cortex A78 cloccati tutti a 2,75 GHz potrebbe essere più veloce con le app che sfruttano più core contemporaneamente. Ma, nella realtà, una sola cosa è certa: entrambi gli smartphone sono molto potenti.

Oppo K10 Pro: caratteristiche tecniche

Le specifiche delle caratteristiche tecniche principali sono state condivise da Oppo ufficialmente su Weibo e sul proprio sito cinese. Abbiamo già anticipato che il processore a bordo del nuovo Oppo K10 Pro sarà il Qualcomm Sanpdragon 888, abbinato a 8 GB o 12 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione ma senza possibilità di espansione.

Lo schermo è un display AMOLED FHD+ da 6,62 pollici con una risoluzione di 2.400×1.080 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Sul retro del telefono sono presenti tre fotocamere: un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con la stabilizzazione ottica dell’immagine, un sensore ultrawide da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. La fotocamera selfie è collocata in uno foro ed è un sensore da 16 MP.

La batteria è da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da ben 80W.

Oppo K10 Pro: prezzo e disponibilità

I nuovi Oppo K10 Pro e Oppo K10 saranno presentati ufficialmente in Cina il 24 aprile, quindi possiamo supporre che l’arrivo sul mercato cinese possa avvenire poche settimane dopo. Per i mercati europei, invece, dovremo aspettare un po’ di più e sperare in una buona disponibilità dei chip.

Il precedente Oppo K9 Pro (in foto d’apertura), lanciato in Cina a settembre 2021, aveva un prezzo di lancio di 290 euro per la variante 8/128 GB e di 355 euro per quella da 12/256 GB. E’ lecito aspettarsi prezzi simili anche per il nuovo modello 2022 Oppo K10 Pro.