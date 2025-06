Una foto scovata sul web mostra qualche dettaglio in più dei nuovi occhiali smart di Google, attualmente in fase di test e probabilmente in uscita per Samsung nel 2026

Quando si parla di nuovi dispositivi tecnologici, le informazioni ufficiali rilasciate dalle aziende rappresentano solo una parte della storia. Spesso, infatti, sono gli esperti del settore e gli appassionati più attenti a scoprire dettagli inediti e anticipazioni sorprendenti. Che si tratti di analizzare stringhe di codice nascoste nelle ultime versioni software o di esaminare attentamente le foto pubblicate su Instagram da dipendenti e collaboratori, le indiscrezioni emergono nei modi più inaspettati. Ed è proprio da una combinazione di annunci ufficiali e scoperte "non convenzionali" che si sta delineando un quadro sempre più interessante sul progetto di Google legato agli occhiali per la realtà mista.

In una foto nuove indiscrezioni sugli occhiali XR di Google

Più volte mostrati all’evento Google I/O 2025, gli occhiali XR di Google sono ancora un prototipo. Di cosa si tratta?

Tutto ruota attorno ad Android XR, il sistema operativo progettato da Google appositamente per dispositivi di realtà aumentata, mista e virtuale. Presentato ufficialmente nel 2024 in collaborazione con Samsung e Qualcomm, Android XR integra le funzionalità dell’intelligenza artificiale Gemini, pensate per offrire esperienze intelligenti e contestuali in tempo reale.

Mentre il primo dispositivo ad arrivare sul mercato sarà con ogni probabilità un visore Samsung atteso già nel 2025 (nome in codice Project Moohan), Google lavora parallelamente a una linea di occhiali XR veri e propri.

Appunto questi prototipi, ancora in fase di test, sono già stati avvistati in pubblico in occasioni speciali. A quanto pare questi smart glassess dovrebbero essere capaci, tra le altre cose, di tradurre in tempo reale, riconoscere oggetti e luoghi e fornire risposte contestuali grazie all’integrazione con la IA.

Nome in codice, Martha: di cosa si tratta

Una nuova anticipazione non ufficiale arriva dalla testata SERoundtable, che ha scovato online e pubblicato una foto scattata durante una delle demo che si sono svolte durante l’ultimo Google I/O.

L’immagine mostra una app per smartphone la cui interfaccia si riferisce evidentemente ai dispositivi collegati come Google Martha. Con ogni probabilità si tratta quindi di un’anteprima dell’applicazione companion per la gestione degli occhiali, il cui "nome in codice" interno sarebbe appunto Martha.

Osservando il design dell’app companion, per quello che si può intuire dall’immagine, pare una versione minimal dell’app già utilizzata per la gestione dei wearable Pixel Watch. Secondo alcune testate del settore, dunque, Google sta probabilmente riutilizzando un framework già consolidato per integrare nel suo ecosistema un nuovo tipo di dispositivo.

Le sezioni visibili nell’app mostrano opzioni come notifiche, impostazioni e una funzione per registrare ciò che vede chi indossa gli occhiali. Appaiono anche tool per fornire feedback o segnalare problemi.

Gli occhiali XR di Google a oggi non sono ancora stati presentati con un nome commerciale ufficiale: quanto viene mostrato nell’immagine pubblicata da SERoundtable è ancora in fase di test e solo per un uso interno. Secondo le indiscrezioni, questi occhiali smart dovrebbero diventare un prodotto commerciale lanciato da Samsung nel 2026.