Google non vuole realizzare direttamente un visore XR ma è alla ricerca di un partner per realizzare Smart Glass con Gemini AI

Fonte foto: Peppinuzzo / Shutterstock.com

Per il momento, Google non ha intenzione di realizzare direttamente un visore XR o degli occhiali smart. L’azienda americana, però, guarda con interesse lo sviluppo di questo tipo di prodotti e sarebbe alla ricerca di un partner per realizzare nuovi Smart Glass, con l’obiettivo di integrare Gemini e, quindi, di sfruttare l‘intelligenza artificiale su questa nuova tipologia di dispositivi.

Del resto, Gemini è oramai uno dei servizi di riferimento di Google che si prepara a svelare i nuovi smartphone Pixel 9 che, ovviamente, avranno una profonda integrazione con l’AI.

Il progetto di Google

Ad anticipare i piani futuri di Google per il settore degli Smart Glass è un report di TheVerge. Secondo quanto rivelato dal magazine, infatti, il colosso di Mountain View avrebbe contattato EssilorLuxottica per realizzare questo nuovo progetto. L’obiettivo principale è portare l’intelligenza artificiale di Gemini su un nuovo modello di occhiali smart realizzato dall’azienda italo-francese, che già lavora con Meta per la realizzazione degli occhiali smart Ray-Ban Meta.

Al momento, però, non ci sono ulteriori dettagli sullo stato delle trattative e sul possibile avvio di un nuovo progetto da parte di EssilorLuxottica con il coinvolgimento di Google e della sua AI. Oltretutto, non è da escludere che Big G possa valutare anche ulteriori partnership per poter realizzare la sua strategia e rendere fruibile Gemini anche tramite occhiali smart

Smart Glass con Gemini: come saranno

Stando alle informazioni condivise da The Verge, l’azienda di Mountain View non sarebbe interessata a realizzare direttamente dei visori XR, simili all’Apple Vision Pro, anche se starebbe lavorando con Samsung per lo sviluppo di un nuovo visore, che dovrebbe sfruttare il software sviluppato direttamente da Google oltre che un chip realizzato da Qualcomm e appartenente alla gamma Snapdragon XR. In particolare, il visore dovrebbe utilizzare il chip Snapdragon XR Gen 2+ oltre a display microOLED, prodotti da Samsung.

Per quanto riguarda gli Smart Glass, invece, il nuovo dispositivo in collaborazione con EssilorLuxottica potrebbe essere dotato solo di un microfono, di uno speaker e di una fotocamera, in modo da poter consentire all’utente di interagire con Gemini, seguendo quanto era stato mostrato con Project Astra, in occasione di Google I/O 2024, con la possibilità di sfruttare Gemini Live per rendere più naturale le interazioni con l’intelligenza artificiale.

Appuntamento al prossimo anno

Per il momento, non ci sono ancora tempistiche precise relative alla relazione di Smart Glass con Gemini AI da parte di Google. L’azienda, almeno stando al report di The Verge, è ancora alla ricerca di un partner per dare vita al progetto. Sarà necessario attendere ancora qualche mese per registrare l’arrivo di ulteriori aggiornamenti sulla questione e quindi, i presenti occhiali smart con Gemini potrebbero arrivare soltanto nel corso del 2025.