Fonte foto: Samsung

Samsung Unpacked è uno degli eventi più attesi dell’anno per gli appassionati di tecnologia. Dopo aver presentato in passato i propri smartphone pieghevoli, orologi smart e diversi gadget innovativi, durante l’evento estivo di quest’anno — che dovrebbe svolgersi a inizio luglio 2025 a New York — ci si aspetta l’introduzione dei nuovi Galaxy Z Flip 7 e Galaxy Fold 7, insieme al Galaxy Watch 8. Ma non solo: l’evento promette di portare con sé una sorpresa in più, ovvero l’atteso annuncio della data di lancio del visore per la realtà mista di Samsung, Project Moohan.

Visore Project Moohan, l’annuncio della data di lancio è vicino?

Project Moohan è il nome in codice del visore per la realtà mista che Samsung sta sviluppando in collaborazione con Google per integrare il suo sistema operativo Android XR. Annunciato per la prima volta a dicembre 2024, questo dispositivo utilizzerà quella che si prospetta come una delle principali sfide future del computing: mescolare il mondo fisico con quello digitale.

Per quanto riguarda capacità e caratteristiche tecniche, sappiamo che Project Moohan sarà dotato di un processore Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2, di pannelli micro-OLED (la risoluzione non è ancora nota) realizzati da Sony e di lenti pancake per una visione nitida.

Sarà inoltre presente un meccanismo per la regolazione automatica della distanza pupillare (IPD) e per il tracciamento degli occhi e delle mani, e uno schermo protettivo removibile collegato tramite magneti. Il dispositivo avrà anche una batteria esterna rimovibile. Infine, a quanto pare il visore sarà compatibile con controller per la VR.

È importante sottolineare ancora una volta che Project Moohan sarà anche il primo a integrare il futuro sistema operativo Android XR di Google, aprendo nuove strade per applicazioni, giochi, intrattenimento e produttività in realtà aumentata e virtuale.

Prima in Asia, poi nel resto del mondo

Le ultime indiscrezioni, fornite da Panda Flash, suggeriscono che Samsung lancerà Project Moohan inizialmente in Corea del Sud, per poi espandersi gradualmente ad altri mercati a partire dai mesi successivi. La data potrebbe essere annunciata a breve, come accennato, ma non è ancora nota.

È una strategia che ricorda quella di Apple per il suo Vision Pro, lanciato per primo negli USA per poi aprirsi ad altre regioni. È quindi probabile che, dopo l’esordio asiatico, il visore di Samsung sarà reso disponibile gradualmente nel resto del mondo e anche in Europa, con eventualmente strategie di lancio differenziate a seconda delle certificazioni e delle normative locali.

Inizialmente ci si aspettava che venissero fornite anticipazioni consistenti sul visore Samsung già durante l’evento Google I/O di un mese fa, ma ciò non è avvenuto. Samsung comunque ha già mostrato il visore durante alcuni eventi nel corso dell’anno: gli esperti del settore, però, si attendono la comunicazione definitiva della data di lancio a luglio 2025.