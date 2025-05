Fonte foto: Shutterstock

Tutti i vantaggi del piano Premium di YouTube, ma a prezzo ridotto. È questo il nuovo esperimento della popolare piattaforma video, che ha infatti di recente lanciato in alcuni Paesi del mondo un abbonamento YouTube Premium intermedio pensato per essere utilizzato da due persone. La notizia è stata riportata dda alcune testate specializzate ed è stata poi confermata dal portavoce ufficiale di YouTube Alex McQuiston a The Verge.

Cos’è e quanto costa YouTube Premium

Lanciato originariamente nel 2014 e disponibile anche in Italia, YouTube Premium è un servizio in abbonamento pensato per migliorare l’esperienza d’uso di YouTube.

Offre diversi vantaggi: la possibilità di guardare i video senza interruzioni pubblicitarie, ad esempio, ma anche la riproduzione in background. Tra gli altri pro ci sono l’accesso a contenuti esclusivi, l’abbonamento a YouTube Music Premium (il servizio di streaming musicale della piattaforma) e la possibilità di scaricare video e playlist per guardarli offline.

Per quanto riguarda i prezzi, in Italia il piano individuale costa 11,99 euro al mese, mentre il piano famiglia (che consente l’accesso fino a 5 persone che vivono nella stessa casa) costa 17,99 euro al mese.

Cosa sappiamo di Youtube Premium per due persone

Come accennato, attualmente YouTube sta testando un nuovo piano intermedio pensato per essere utilizzato da due persone, con un costo minore rispetto al piano famiglia. Questa nuova versione di YouTube Premium da condividere è attualmente in fase di test in India, Francia, Taiwan e Hong Kong.

«Stiamo sperimentando nuovi modi per offrire maggiore flessibilità e valore agli abbonati di YouTube Premium, incluso l’opzione di un piano Premium per due persone, che consente a due utenti di condividere un abbonamento a un costo ridotto», ha spiegato il portavoce McQuiston a The Verge.

Per quanto riguardai costi, le fonti al momento riportano i prezzi in rupie indiane: da questi si evince che il prezzo di questo nuovo abbonamento intermedio si inserisce effettivamente tra il piano individuale e il piano famiglia. Mentre un piano individuale parte da ₹‎140,00 al mese, infatti, un piano per due persone in India costa ₹‎219,00 al mese, mentre un piano famiglia costa ₹‎299,00 al mese.

Se questa nuova tipologia di abbonamento dovesse essere estesa ad altri Paesi, tra cui l’Italia, verrebbe dunque presumibilmente proposta con un prezzo compreso tra i 12 e i 17 euro al mese.

YouTube Premium, l’abbonamento diventa più economico?

YouTube, tra l’altro, ha recentemente lanciato anche un altro piano di abbonamento più economico: YouTube Premium Lite.

Questo piano include alcuni dei vantaggi del piano Premium completo, ovvero l’esperienza di visione senza pubblicità per la maggior parte dei video. Non consente però di riprodurre i contenuti in background né di accedere agli altri vantaggi. Il costo mensile è in effetti inferiore rispetto al piano Premium standard: negli Stati Uniti costa 7,99 dollari al mese.

Questo piano non è attualmente disponibile in Italia, ma è attivo in mercati selezionati come Stati Uniti, Germania, Australia e Thailandia.