Come disattivare YouTube Premium e YouTube Music

YouTube Premium è la versione a pagamento del servizio di streaming di Google e include anche YouTube Music, servizio che consente di ascoltare musica senza limiti. Si tratta di un abbonamento ricco di funzionalità che prevede una fatturazione mensile senza vincoli e, quindi, con possibilità di interrompere il rinnovo automatico in qualsiasi momento.

Per i nuovi utenti c’è sempre un mese di prova gratuita. Per evitare di pagare, dopo il mese di prova gratuita o alla fine del mese già pagato, è necessario interrompere il rinnovo della sottoscrizione. Senza modifiche, infatti, l’abbonamento si rinnoverà sempre in automatico, di mese in mese.

Vediamo, quindi, come disattivare l’abbonamento a YouTube Premium e YouTube Music utilizzando un dispositivo Android oppure un iPhone o un iPad o ancora come annullare il rinnovo automatico dal computer, via browser web.

Cosa include YouTube Premium

Attivando YouTube Premium è possibile accedere alla riproduzione senza annunci, offline e in background su YouTube e su YouTube Music. L’abbonamento ha un costo mensile di 11,99 euro, senza alcun vincolo e con fatturazione anticipata. C’è anche un abbonamento Famiglia che costa 17,99 euro al mese.

Con l’abbonamento Premium è possibile guardare tutti i video su YouTube senza limiti e, soprattutto, senza pubblicità indesiderate. In più, c’è la possibilità di ascoltare la musica in streaming, con un catalogo ricchissimo di canzoni che include anche tutte le nuove uscite, oltre che sentire YouTube Music su Google Home.

Annullare abbonamento a YouTube Premium e YouTube Music

Per annullare l’abbonamento a YouTube Premium e YouTube Music bastano pochi secondi. La sottoscrizione mensile può essere interrotta in qualsiasi momento (l’accesso al servizio resterà attivo fino alla fine del periodo prepagato). Ecco come fare in base al dispositivo utilizzato:

Da Android

Per annullare l’abbonamento da un dispositivo Android bastano pochi secondi. La prima cosa da fare è accedere all’app YouTube Music, assicurandosi di aver effettuato il login con lo stesso account con cui è stato attivato l’abbonamento.

Dalla pagina principale dell’app, bisogna premere sull’immagine del proprio profilo, posizionata in alto a destra. A questo punto è necessario andare in Abbonamenti a pagamento e premere sull’abbonamento in corso per poi scegliere l’opzione Disattiva.

L’abbonamento può essere disattivato anche da YouTube premendo sull’immagine del profilo in alto a destra e scegliendo Acquisti e abbonamenti. Ora basta premere sull’abbonamento da annullare e poi scegliere l’opzione Disattiva.

Da computer

La procedura per annullare l’abbonamento dal computer prevede l’uso del browser e l’accesso a Youtube.com (anche in questo caso è necessario aver effettuato il login con il proprio account). Ora bisogna scegliere Acquisti e abbonamenti > Gestisci abbonamento > Annulla per interrompere il rinnovo automatico della sottoscrizione.

Da iPhone e iPad

Annullare l’abbonamento a YouTube Music e YouTube Premium su iPhone e iPad è semplice: dall’app di YouTube basta premere sull’icona del proprio profilo in alto e poi scegliere Acquisti e abbonamenti, premere sull’abbonamento in corso e poi seguire la procedura di disattivazione. I passaggi sono gli stessi se la disattivazione avviene dall’app YouTube Music anche se, in questo caso, la sezione dove annullare la sottoscrizione si chiama Abbonamenti a pagamento.