Arriva anche in Italia l’offerta di DAZN riservata a bar, ristoranti e locali pubblici, per trasmettere lo sport live: quanto costa, come attivarla e promozioni

Arriva anche in Italia DAZN For Business, l’offerta di DAZN pensata in modo specifico per i bar, i ristoranti e i locali pubblici. Lanciata a Londra nel 2015, la piattaforma di streaming sportivo a pagamento è attualmente disponibile in circa trenta Paesi, tra cui (dal 2018) anche l’Italia. Nel nostro Paese però non era ancora possibile fino a oggi attivare l’offerta riservata alle imprese, già lanciata invece in Francia e Germania, che consente di trasmettere gli eventi sportivi in diretta in ambienti collettivi e locali pubblici.

Come funziona DAZN For Business

DAZN For Business è la prima offerta di streaming sportivo di DAZN pensata in modo specifico per i locali pubblici, che, come accennato, potranno grazie a questo servizio trasmettere i contenuti sportivi live per i propri clienti.

L’offerta include il calcio, come la Serie BKT, la LALIGA EA Sports e la Liga Portugal Betclic, con tre partite per ogni turno di campionato. Dal 14 giugno 2025 sarà disponibile anche l’intera programmazione del Mondiale per Club FIFA 2025, con 63 competizioni.

Al di là del calcio, il servizio permette di seguire live una molteplicità di sport: dal tennis alla pallavolo, dal basket al ciclismo, passando per gli sport invernali. Nell’offerta sono inclusi ad esempio la CEV Volleyball Champions League e la Serie A di basket, incluse le fasi dei playoff per la stagione 2024/2025.

Sui canali Eurosport si potranno invece seguire Roland Garros 2025, Australian Open 2026, Tour de France, Giro d’Italia e i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Come attivare DAZN per bar, ristoranti e locali pubblici

Per attivare DAZN For Business in Italia è necessario sottoscrivere l’abbonamento dedicato. Il primo passaggio è registrarsi sul sito business.dazn.com.

Una volta attivato l’abbonamento, DAZN fornirà al locale un decoder attraverso il quale si potranno trasmettere i contenuti in streaming. Il decoder può essere facilmente installato in autonomia e non richiede l’intervento di un tecnico: è sufficiente connetterlo a internet e a una tv, possibilmente usando un cavo ethernet per assicurarsi una trasmissione di alta qualità.

Quanto costa DAZN For Business per i locali pubblici

Come spesso accade con i nuovi servizi che fanno il loro debutto assoluto o quasi, DAZN ha previsto un prezzo di lancio speciale per DAZN For Business Italia. L’offerta promozionale è valida fino al 9 giugno 2025.

Due le formule a disposizione. La prima è un abbonamento, con permanenza minima di 12 mesi, che prevede un pagamento dilazionato di 29 euro al mese. In un anno si pagano dunque 348 euro complessivi.

In alternativa c’è il più conveniente abbonamento annuale non dilazionato, che costa 299 euro all’anno – da pagare dunque in un’unica soluzione e non “a rate”.

In entrambi i casi, inserendo il codice promozionale 1boxgratis durante la fase di registrazione online, nell’apposito spazio, è possibile ricevere gratis il decoder.