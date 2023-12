DAZN, eventi sportivi gratuiti: la nuova offerta della piattaforma di streaming

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

DAZN, la celebre piattaforma di streaming dedicata agli eventi sportivi, sta per lanciare un servizio gratuito che dovrebbe riguardare eventi in diretta da vedere senza il bisogno di un abbonamento.

La notizia, pubblicata dal quotidiano tedesco SportBuzzer, fa riferimento al momento solo alla Germania ma non è da escludere che questa nuova offerta possa arrivare globalmente già nei prossimi mesi.

DAZN, cosa sappiamo degli eventi gratuiti

La dirigente di DAZN Germania, Alice Mascia, già qualche settimana fa aveva anticipato l’intenzione del colosso dello streaming di attivare un’offerta freemium, in cui l’azienda “crede fermamente” e che potrebbe rappresentare un modo per ripensare la piattaforma e, al contempo, portare gli eventi sportivi di punta a un pubblico ancora più vasto.

Al momento, però, non sono disponibili maggiori informazioni su questo nuovo servizio o sui contenuti al suo interno ma, sempre secondo SportBuzzer, potrà essere utilizzato da chiunque e sarà sufficiente registrarsi sul sito ufficiale.

Non è chiaro se sarà compatibile anche con l’app mobile o quella per smart TV e Console ma, probabilmente, con le conferme ufficiali arriveranno anche più certezze per i consumatori interessati.

Il lancio, quasi inaspettatamente, dovrebbe essere anche piuttosto imminente e potrebbe arrivare, ottimisticamente parlando, prima della fine di questo 2023 (almeno per gli utenti tedeschi).

Naturalmente la cosa non è stata esplicitata ma, con buone possibilità, l’offerta freemium di Dazn avrà delle “limitazioni”, come una selezione ridotta di eventi (probabilmente quelli più importanti) e, chiaramente, la presenza di interruzioni pubblicitarie durante l’utilizzo della piattaforma.

Una delle ipotesi messa sul piatto da SportBuzzer e, naturalmente, non confermata da DAZN Germania, è la possibilità di vedere gratuitamente (sempre con pubblicità) le partite della Bundesliga (probabilmente una selezione degli eventi più attesi) e i match di Champions League.

Per ora, comunque, il servizio non è ancora partito e nemmeno sul sito ufficiale di DAZN Germania sono disponibili più informazioni al riguardo; vedremo se nelle prossime settimane l’azienda rilascerà qualche comunicazione ufficiale, magari anticipando l’eventuale uscita del piano freemium anche nel resto d’Europa, Italia inclusa.

La scelta di DAZN

Una decisione del genere può essere cruciale per DAZN, soprattutto per attirare nuovi clienti che, dopo aver provato l’offerta free, potrebbero voler sottoscrivere un abbonamento e accedere, dunque, al pacchetto completo dei contenuti sulla piattaforma.

Allo stesso tempo potrebbe essere anche un modo per “giustificare” i recenti aumenti nel costo di abbonamento al servizio che in Germania (ma anche in Italia) non sono stati visti di buon occhio dai consumatori, soprattutto dopo diversi inconvenienti tecnici che hanno colpito a più riprese la piattaforma.

Al momento comunque, ci si muove esclusivamente nel periodo ipotetico e, è bene ricordarlo, le novità riguardano esclusivamente DAZN Germania e, seppur improbabile, potrebbe essere un servizio “regionale” e non arrivare mai nel resto del Vecchio Mondo.