DAZN, come guardare le partite a bordo della propria auto

Fonte foto: DAZN

Grandi novità per gli appassionati di sport: grazie a DAZN, a breve sarà possibile seguire in tempo reale i propri eventi sportivi preferiti a bordo della propria auto.

Un servizio che sicuramente farà la gioia di molti, soprattutto i possessori di una Audi (un modello compatibile con questa novità, si intende), la prima azienda del settore a fornire agli automobilisti un accesso diretto alla celebre piattaforma di streaming sportivo.

Audi e DAZN, come funziona il nuovo servizio

Con l’arrivo dell’applicazione ufficiale di DAZN all’interno del sistema di infotainment del veicolo, gli utenti potranno accedere a un’ampia gamma di eventi sportivi, utilizzando semplicemente il computer di bordo.

L’app è già disponibile su diversi modelli della gamma Audi, tra cui: Audi A5, Audi Q5, Audi A6 Avant, Audi A6 e-tron e Audi Q6 e-tron. L’accesso al servizio avviene tramite l’Audi Application Store e il sistema operativo Android Automotive OS, eliminando, dunque, la necessità di altri, dispositivi esterni.

Oltretutto, l’applicazione è stata sviluppata per adattarsi totalmente ai sistemi di infotainment Audi, offrendo un’esperienza di visione di qualità. Questo è possibile grazie al display OLED curvo MMI da 14,5 pollici in dotazione (che funziona solo durante le soste o la ricarica del veicolo) e al display dedicato per il passeggero anteriore da 10,9 pollici, che consente di seguire gli eventi in diretta, senza disturbare il conducente e senza rappresentare una distrazione per la guida.

Come cambia l’infotainment sulle automobili

L’arrivo di DAZN a bordo delle Audi rappresenta un passo avanti verso la creazione di una nuova idea di infotainment che ha lo scopo di rendere la permanenza all’interno dei veicoli sempre più interattiva.

Per questa ragione Audi ha confermato ufficialmente che il suo Application Store continuerà a espandersi proponendo ai consumatori una gamma estremamente variegata di servizi per l’intrattenimento e la produttività, tra cui Amazon Music, Spotify, Audible, YouTube, Booking.com e Yelp.

Importante sottolineare che questa nuova idea di infotainment è nata dalla collaborazione con CARIAD, la società di software del Gruppo Volkswagen, che si occupa di sviluppare soluzioni innovative per il settore dell’automotive, dalla connettività e all’automazione dei veicoli.

A fronte di questo, quindi, non si esclude che in un prossimo futuro, questo servizio possa essere esteso anche ad altri marchi del gruppo (arrivando magari anche su automobili di categoria inferiore), contribuendo così a ridefinire gli standard dell’esperienza digitale a bordo delle automobili.

Come è evidente, l’idea di infotainment sta cambiando e con l’arrivo di automobili sempre più connesse e con un numero sempre maggiore di display a bordo, è chiaro che l’arrivo delle piattaforme streaming (sempre nel pieno rispetto del codice della strada) sia il passo successivo per portare l’intrattenimento a un livello superiore, trasformando i veicoli del futuro in devi veri e propri “salotti su ruote”.