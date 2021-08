L’offerta di DAZN ha allettato molti tra gli appassionati di sport e l’attenzione nei confronti della piattaforma di streaming è cresciuta di settimana in settimana, soprattutto in virtù del fatto che trasmetterà integralmente il campionato Serie A TIM 2021-2022. DAZN ha acquistato i diritti del principale campionato italiano per le prossime tre stagioni.

La piattaforma trasmetterà anche la Serie BKT, l’Europa League e il meglio della Conference League, LaLiga, la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS oltre ai canali tematici di FC Internazionale e AC Milan. Inoltre, dal 2021 al 2025 verrà trasmessa la UEFA Women’s Champions League. Ma DAZN non è solo calcio, azni propone un’offerta multisport completa: MotoGP, Moto2 e Moto3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, Indycar, freccette e tanti altri appuntamenti sui canali Eurosport 1 HD e 2 HD. Insomma, l’offerta è varia e calza su ogni appassionato di sport. Non rimane che capire come fare la registrazione su DAZN.

I dispositivi da cui fare la registrazione su DAZN

Sapere come sottoscrivere un abbonamento a DAZN è un passaggio necessario per non rischiare di rimanere a TV spente una volta che la Serie A TIM 2021-2022 giungerà ai nastri di partenza.

È rassicurante sapere che ci si può registrare a DAZN attraverso il dispositivo che si ritiene più comodo: basta un semplice browser, oppure si può utilizzare un iPhone, un iPad o una Apple TV, o ancora uno smartphone o un tablet Android, un dispositivo Amazon, una smart TV o una console di gioco, tutti questi gadget consentono attraverso le rispettive applicazioni di creare un account DAZN.

Come abbonarsi a DAZN: i passaggi

Registrarsi su DAZN è semplice. Basta portare a termine tre passaggi ossia la creazione di un account, l’associazione di un metodo di pagamento allo stesso ed infine il download dell’app DAZN sul dispositivo o sui dispositivi supportati. Se ne possono registrare fino a 6 per ciascun account, mentre la visione contemporanea è consentita fino a 2 dei dispositivi registrati.

Per creare un account sono richiesti alcuni dati personali: nome, cognome, indirizzo email. È poi necessario confermare l’indirizzo email aprendo il link inviato alla posta elettronica dal sistema automatizzato di DAZN, ed inserire infine la password da associare all’account per il login.

Terminate queste semplici operazioni bisogna portare a termine il secondo step, cioè quello di inserire un metodo di pagamento dal quale il broadcaster preleverà ogni mese l’importo dovuto per l’abbonamento. Tra quelli concessi da DAZN ci sono carte di credito, codici regalo e – opzione comodissima per molti – un account PayPal, che consente tra le altre cose di pagare attraverso un qualsiasi conto corrente bancario attraverso il codice IBAN.

Concluso il secondo passaggio bisogna passare al terzo che in realtà è poco più di una formalità, poiché consiste nel download e nell’installazione dell’app DAZN sui dispositivi supportati tra cui quelli indicati sopra, quindi smartphone Android e iOS, una gran varietà di smart TV e console da gioco.