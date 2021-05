Come vedere Dazn su smart tv e digitale terrestre

Se il futuro dell’intrattenimento passa da internet, Dazn è una di quelle aziende che si è già portata avanti. La piattaforma in streaming è arrivata in Italia nel 2018, e dopo un periodo iniziale in cui ha scaldato i motori testando l’infrastruttura con alcune partite di Serie A ed una manciata di altri sport, adesso è pronta al grande salto.

Il campionato di Serie A 2021-22 infatti sarà trasmesso interamente in streaming da Dazn e di conseguenza nell’ultimo periodo è cresciuto notevolmente l’interesse intorno a questa piattaforma che per molti è ancora nuova. In tanti si chiedono come vedere Dazn, quali sono le TV più adatte a Dazn, come abbonarsi, eccetera. Naturalmente le risposte a queste domande sono talvolta complesse, e se ad alcune abbiamo già dedicato degli approfondimenti su queste pagine adesso prendiamo in esame due aspetti tra tutti i dubbi che circondano Dazn. Ecco quindi quali sono i modi o se preferite le piattaforme attraverso cui usufruire dello sport in streaming e quali invece i televisori più adatti a Dazn.

Tutti i modi per vedere Dazn

Tra i punti di forza di Dazn c’è la flessibilità. Essendo un servizio in streaming, che non richiede quindi cavi, parabole, decoder e quant’altro, basta un qualsiasi dispositivo compatibile con l’app di Dazn (e sono parecchi) insieme ad una buona connessione ad internet.

Vale la pena di ribadire subito, prima di approfondire i dispositivi supportati da Dazn, l’importanza di quest’ultimo punto. Avere una connessione ad internet che sia veloce e stabile è un requisito quasi imprescindibile per ottenere la qualità di visione migliore possibile insieme a dirette “senza pause", che non si interrompano sul più bello.

Di conseguenza il consiglio principe è di dotarsi di una connessione in fibra ottica o in alternativa di una tramite rete dati cellulare in 4G o 5G che offra ampie garanzie in termini di qualità del segnale.

Ciò detto, come anticipato sono davvero parecchi i dispositivi che supportano Dazn e pare abbastanza complicato non possederne almeno uno. È possibile vedere le trasmissioni di Dazn tramite: computer Windows, Mac, o Linux via browser web e ancora tramite app per smartphone e tablet sia Android che iOS, set-top-box, smart TV (con sistema operativo Android TV, Samsung Tizen e LG Web OS), Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick, Xbox One, One S, One X, Xbox Series X e Series S, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Le TV adatte a Dazn

Anche se per il momento Dazn non offre lo streaming in 4K – ma c’è da scommettere che non impiegherà molto ad arrivare – per ottenere il massimo dello spettacolo sportivo è importante possedere una televisione che offra buone caratteristiche non solo in termini di risoluzione, ma anche di contrasto, luminosità, volume, eccetera.

Per cui se la televisione di casa ha più di qualche anno sulle spalle, la TV più adatta a Dazn potrebbe essere quella ancora da acquistare. Ve ne proponiamo alcune.

La prima è una smart TV 50 pollici 4K di HiSense, azienda che stupisce sempre per il rapporto qualità prezzo. Ha pure caratteristiche notevoli: supporto ad HDR10+, Dolby Atmos e Dolby Vision, Alexa integrata, tuner DVB-T2/S2 integrato e soprattutto un ottimo prezzo, che peraltro ha subito un ribasso di oltre il 30%.

Hisense 50U71QF Smart TV ULED Ultra HD 4K 50 pollici compatibile con Dazn

La seconda proposta ha un prezzo più che ottimo se si considera che è firmata Samsung. È una smart TV da 50" 4K con HDR, Wi-Fi, tuner DVB-T2 e attualmente si tiene ben al di sotto dei 500 euro. Davvero un ottimo prezzo.

Samsung UE50TU7172 Smart LED Ultra HD 4K 50 pollici compatibile con Dazn

L’ultima proposta è di Toshiba che offre una smart TV leggermente più piccola delle precedenti (43 pollici) ma di pari risoluzione (4K) e caratteristiche (HDR, Wi-Fi, tuner DVB-T2, eccetera) ad un prezzo da saldo. L’ideale se non si vuole eccedere con le dimensioni portando comunque in camera un prodotto moderno e di qualità.

Toshiba TV LED 43UA3A63DG Ultra HD 4K 43 pollici compatibile con Dazn