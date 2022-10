L'ultimo dispositivo di Amazon è arrivato in Italia

.Da oggi anche in Italia è possibile acquistare l’ultimo dispositivo lanciato su Amazon e, ovviamente, lo si trova solo su Amazon. Stiamo parlando del nuovo Kindle 2022, il più recente dei lettori di ebook prodotti dal colosso dell’ecommerce, che migliora alcuni aspetti importanti della versione precedente. Ad esempio dimensioni, peso, quantità di memoria e durata della batteria. Resta, invece, la possibilità di acquistarlo in versione con pubblicità, pagandolo un po’ meno, o senza pubblicità, pagandolo leggermente di più.

Amazon Kindle 2022: caratteristiche tecniche

Amazon Kindle 2022 è un lettore di ebook con schermo antiriflesso da 6 pollici ad alta risoluzione (densità di pixel pari a 300 ppi) e 16 livelli di grigio. Si tratta di un dispositivo molto compatto, che misura 108,6×157,8×8 millimetri, e pesa appena 158 grammi. Praticamente meno di uno smartphone moderno, il cui peso è mediamente 170-190 grammi.

Generosissima la dotazione di memoria per archiviare i libri in formato elettronico: ben 16 GB, il doppio della generazione precedente. Completa la lista dei formati supportati: Kindle 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI non protetto, EPUB, PRC, HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP.

Estremamente gradita la porta USB-C per la ricarica, che fa perdonare la mancanza di un caricatore incluso in confezione (ma c’è il cavo). Amazon dichiara una ricarica completa in 2 ore usando un caricatore da appena 9 Watt e ben 6 settimane di durata della batteria con una sola carica, con una media d’uso di mezz’ora la giorno, con wireless disattivato e luminosità impostata a 13.

Amazon Kindle 2022: quanto costa

Amazon Kindle 2022 è appena arrivato su Amazon Italia, dove viene venduto in due colori (nero e blu) e in versione con pubblicità (nella schermata di blocco) o senza. Il prezzo, rispettivamente, è di 99,99 euro e 109,99 euro.

Amazon Kindle 2022 – Versione con pubblicità – Colore nero

Amazon Kindle 2022 – Versione con pubblicità – Colore blu

Amazon Kindle 2022 – Versione senza pubblicità – Colore nero

