Amazon Prime Day, le offerte di oggi 10 luglio da non perdere

Su Amazon è ancora tempo di Prime Day. L’evento di Amazon dedicato alle promo durerà ancora per qualche giorno e anche oggi 10 luglio abbiamo nuove promo pronte a catturare la nostra attenzione. Offerte che riguardano tutte le categorie tecnologiche, dagli smartphone, agli orologi smart, passando per televisori, computer ed elettrodomestici. Alcune promo sono delle vere occasioni da non farsi sfuggire, come ad esempio il Redmi Note 14 Pro disponibile al minimo storico, oppure lo smart TV LG QNED che trovi a metà prezzo.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte che trovi oggi al Prime Day di Amazon e sono raccolte nella lista qui in basso. Ti basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto e completare l’acquisto. Per alcuni dispositivi hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero.

Tutte le offerte del Prime Day 2025 sono riservate agli utenti Prime.

TUTTE LE OFFERTE PRIME DAY 2025

Smartphone

Galaxy S25 Edge. Sconto esagerato e risparmi più di 400 euro . Prezzo speciale per il nuovo Galaxy S25 Edge , uscito sul mercato da poco più di un mese e protagonista di un’offerta incredibile. Con lo sconto del 31% approfitti del minimo storico. Display Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici, processore Snapdragon 8 Elite, 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. E un design super sottile che lo rende maneggevole e molto leggero. Uno degli affari lampo del Prime Day da non farsi scappare.

Smartwatch

Garmin fenix E. Prezzo al minimo e super occasione. Offerta speciale per l’orologio sportivo di Garmin. Con lo sconto di oggi risparmi più di 200 euro e fai un super affare. Pensato per gli amanti dello sport, trovi più di 90 modalità di allenamento e tante funzioni per migliorare le proprie prestazioni. GPS ad altissima precisione e mappe sempre aggiornate. La batteria ha una durata di circa 16 giorni.

Smart TV

Xiaomi TV F Pro. Sconto mai visto prime e prezzi crollati . La nuova gamma di smart TV Xiaomi TV F Pro è protagonista di una promo unica e speciale per il Prime Day. In offerta ci sono i modelli da 43, 50, 65 e 75 pollici con sconti che arrivano fino al 40% e permettono di risparmiare centinaia di euro. Li puoi anche pagare a rate a tasso zero. I televisori sono caratterizzati da un pannello con risoluzione 4K, ottima qualità delle immagini e dal sistema operativo Fire TV compatibile con qualsiasi piattaforma di streaming. A questo prezzo sono dei veri affari.

Computer&Tablet

Microsoft Surface Pro. Un’offerta imperdibile per il Microsoft Surface Pro, con uno sconto del 36% che ti fa risparmiare ben 500 euro . Lo puoi pagare comodamente in 5 rate a tasso zero . Questo versatile 2-in-1, con il suo display OLED da 13 pollici , offre la potenza di un laptop e la flessibilità di un tablet. Dotato di processore Snapdragon X Elite , è ideale per la produttività, la creatività e l’intrattenimento, supportando la penna e la tastiera staccabile per un’esperienza completa. La potenza è assicurata dai 16 gigabyte di RAM e dal SSD da 2556 gigabyte. Offerta esclusiva Amazon .

Cuffie Bluetooth

Apple AirPods Pro 2. Oggi è il giorno ideale per le Apple AirPods Pro 2 , con uno sconto del 32% che le porta al minimo storico . Queste cuffie in-ear di Apple offrono un’esperienza audio immersiva grazie alla cancellazione attiva del rumore migliorata e alla modalità Trasparenza adattiva . Dotate del chip H2 , garantiscono una qualità sonora superiore, audio spaziale personalizzato e una durata della batteria estesa, rendendole perfette per ascoltare musica, effettuare chiamate e interagire con i tuoi dispositivi Apple.

Elettrodomestici

Condizionatore portatile COMFEE’. Prezzo al minimo storico ed è il più venduto su Amazon . Il climatizzatore portatile COMFEE’ è disponibile con uno sconto del 36% e risparmi più di 100 euro. Potenza di 9000 Btu/h, lo puoi utilizzare anche come ventilatore o per deumidificare l’abitazione. Perfetto per una stanza di circa 25-30 metri quadrati. A questo prezzo è un best-buy,

