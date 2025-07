De'Longhi, sconto esagerato per macchina espresso: oggi la paghi pochissimo

Fonte foto: 123rf

Completa, funzionale e con un tocco di classe (che non guasta mai). La De’Longhi Icona Vintage ti permetterà di preparare in una manciata di secondi caffè, cappuccino, latte macchiato e decine di altre bevande in una manciata di secondi.

Caratterizzata da un look ricercato ed elegante, la macchina caffè espresso dello storico marchio italiano è l’ideale per bere un caffè a regola d’arte ogni volta che ne avrai voglia. Il sistema di infusione di livello professionale ti permette di preparare una bevanda dall’ottimo sapore e profumata, con una crema vellutata e persistente.

Con la promozione di oggi di Amazon, poi, fai un vero affare. Lo sconto top del gigante del commercio elettronico fa scendere il prezzo al minimo storico: comprandola oggi la paghi pochissimo.

Sconto mai visto per la macchina espresso De’Longhi: offerta, rate e prezzo finale

Un prezzo così basso non si è visto troppo spesso. Grazie allo sconto del 43% garantito da Amazon, il prezzo della macchina espresso dello storico marchio italiano tocca uno dei punti più bassi degli ultimi mesi. Comprandola adesso la De’Longhi Icona Vintage costa 137,61 euro contro i 239,00 euro del prezzo consigliato dal produttore. I conti sono semplice: oggi risparmi 100 euro sul listino.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare a rate senza costi aggiuntivi (tasso zero e nessuna spesa per la pratica istruttoria). Optando per questa modalità di pagamento, la De’Longhi Icona Vintage costa 27,53 euro al mese per 5 mesi.

De’Longhi Icona Vintage scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La macchina da caffè espresso De’Longhi Icona Vintage è un connubio di stile retrò e funzionalità moderne, pensata per gli amanti del caffè che desiderano un tocco di eleganza in cucina. Con un design ispirato agli anni ’50 e finiture lucide in colori pastello, questa macchina non è solo un elettrodomestico, ma un vero e proprio complemento d’arredo. Il suo corpo compatto si adatta facilmente a qualsiasi piano di lavoro, rendendola ideale anche per cucine con spazio limitato.

Dal punto di vista funzionale, la Icona Vintage è dotata di una pompa da 15 bar, essenziale per estrarre un espresso ricco e con una crema densa e nocciola. Offre la versatilità di utilizzare sia caffè macinato che le pratiche cialde E.S.E. (Easy Serve Espresso), permettendo a ciascuno di scegliere il proprio metodo di preparazione preferito. La caldaia in acciaio inossidabile assicura una lunga durata e un riscaldamento rapido, consentendoti di gustare il tuo caffè in pochi minuti.

Un’altra caratteristica distintiva è il sistema manuale Cappuccino System. Grazie alla lancia vapore, puoi miscelare manualmente vapore, aria e latte per creare una schiuma densa e vellutata, perfetta per cappuccini, latte macchiati e altre bevande a base di latte. Inoltre, potrai utilizzare l’acqua calda per preparare tè, infusi e tisane in pochi istanti ogni volta che ne avrai voglia

La macchina include anche un pratico scaldatazze sulla parte superiore per mantenere le tue tazzine alla temperatura ideale, garantendo un’esperienza di caffè sempre eccellente.

