Amazon ha annunciato il lancio della nuova gamma Kindle, con diversi nuovi prodotti che vanno ad arricchire l’offerta. Una parte delle novità svelate in queste ore è già disponibile, con possibilità di acquisto diretto su Amazon. Gli altri prodotti arriveranno, invece, nel corso delle prossime settimane.

Kindle Colorsoft: caratteristiche e prezzo

Tra le novità della gamma Kindle c’è il nuovo Kindle Colorsoft (in foto). Si tratta del primo Kindle a colori, con display da 7 pollici a contrasto elevato e in grado di garantire una resa cromatica simile alla carta.

Questo nuovo modello consente anche di evidenziare alcune parti di testo, con la possibilità di scegliere tra quattro diverse colorazioni. La batteria dura fino a 8 settimane e supporta la ricarica wireless. La memoria interna è da 32 GB.

Il Kindle Colorsoft in versione Signature Edition è già disponibile per il preordine, con un prezzo di 299,99 euro. Le vendite partiranno il prossimo 30 ottobre.

Kindle Colorsoft Signature Edition

Kindle Scribe: caratteristiche e prezzo

Ad arricchire l’offerta di prodotti Kindle c’è anche l’inedito Kindle Scribe che viene definito da Amazom come un "Kindle per prendere appunti". Il modello ha uno schermo ridisegnato, con pannello antiriflesso, bordi uniformi in colore bianco e diagonale da 10,2 pollici, ed è abbinato a una penna che permette di scrivere sul display, con la possibilità anche di prendere note sui libri che si sta leggendo.

Grazie alla funzione Active Canvas, quando si prendono note, il testo si adatta in automatico per lasciar spazio all’utente e ai suoi appunti. Kindle Scribe è disponibile in due colorazioni, Grigio Tungsteno e Verde metallizzato, con possibilità di scegliere tra tre tagli di memoria (16, 32 e 64 GB). Il nuovo Kindle Scribe è disponibile in preordine con prezzi da 429 euro e consegne a partire dal mese di dicembre.

Kindle Scribe

Kindle Paperwhite: caratteristiche e prezzo

Tra le novità della gamma Kindle c’è spazio anche per il Kindle Paperwhite, nuova generazione di uno dei modelli più apprezzati dell’intera famiglia di prodotti Kindle. Il dispositivo è dotato di un inedito schermo antiriflesso da 7 pollici, con contrasto elevato.

Il cambio di pagina diventa più veloce del 25% rispetto alla generazione precedente e l’autonomia cresce, arrivando fino a 12 settimane con una carica completa. La possibilità di regolare la tonalità del colore dello schermo, da bianco ad ambra, consente di leggere in qualsiasi condizione di luce.

Il modello è disponibile in due tagli di memoria e in sei diverse colorazioni. Il Nuovo Kindle Paperwhite è disponibile con prezzi da 169,99 euro.

Nuovo Kindle Paperwhite

Nuovo Kindle: caratteristiche e prezzo

Il quarto è ultimo prodotto della rinnovata gamma di eReader di Amazon è il Nuovo Kindle, che introduce una lunga serie di novità rispetto al modello precedente, confermandosi però dispositivo entry level di tutta la famiglia.

Caratterizzato da un display da 6 pollici con trattamento antiriflesso, modalità scura e illuminazione frontale regolabile (fino al 25% più luminosa rispetto al modello precedente), il Kindle di nuova generazione ha un’autonomia fino a 6 settimane ed è anche più leggero e compatto (il peso complessivo è di 158 grammi) nel confronto con la generazione precedente.

Ci sono, inoltre, 16 GB di memoria interna. Il nuovo lettore di Amazon è già ordinabile, con prezzi da 109,99 euro e la possibilità di scegliere tra due colorazioni, nero e il nuovo verde matcha.

