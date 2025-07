Fonte foto: 123RF

Una nuova scoperta incuriosisce scienziati e appassionati di astronomia: la Terra sta girando più velocemente del solito. Secondo gli esperti, questa accelerazione della rotazione terrestre potrebbe ridurre la durata di alcune giornate di pochissimi millisecondi, ma le conseguenze – e le cause – meritano di essere esplorate. Ecco perché accade tutto questo, cosa significa avere giornate più corte e quali forze naturali si nascondono dietro tale anomalia.

Quanto durerà il giorno più corto della storia?

Di recente, gli studiosi che sorvegliano gli orologi atomici di tutto il pianeta hanno osservato qualcosa di insolito: in alcune date, come il 9 luglio appena passato, il 22 luglio e il 5 agosto, la durata di un giorno non ha raggiunto – o non raggiungerà – le consuete 24 ore. Si tratta di giornate più corte, accorciate di circa 1,3 – 1,5 millisecondi. Un battito di ciglia dura quasi cento volte di più, ma quando si parla di orologi atomici e sistemi di navigazione satellitare, anche un millisecondo conta.

I 450 orologi atomici in funzione nel mondo garantiscono un tempo preciso: servono per coordinare GPS, telecomunicazioni e perfino operazioni militari. Se la rotazione terrestre non fosse monitorata così da vicino, potremmo avere problemi con le tecnologie che dipendono da una sincronizzazione millimetrica.

Il ruolo sorprendente della Luna

Ma perché la Terra accelera? La spiegazione principale va cercata proprio sopra le nostre teste: nella Luna. Questo satellite, da miliardi di anni, regola le maree e influenza la rotazione della Terra stessa. La sua orbita, oltre a essere ellittica, è anche inclinata rispetto all’equatore. Quando la Luna si trova più lontana – all’apogeo – di solito tende a frenare la rotazione, ma se l’inclinazione raggiunge il massimo, come nei giorni individuati dagli studiosi, può produrre l’effetto opposto.

Ecco perché l’influenza della Luna sulla rotazione terrestre è una delle cause più probabili di questa accelerazione. È una “danza cosmica” perfetta: la posizione e l’angolazione della Luna funzionano come un interruttore, capace di rallentare o velocizzare il nostro pianeta.

Terremoti, clima e altri fattori nascosti

Non è solo la Luna a incidere sulla Terra che gira più velocemente. Anche i terremoti possono alterare la distribuzione della massa interna, proprio come una pattinatrice che cambia la velocità girando le braccia. Nel 2005, ad esempio, un forte terremoto in Indonesia ridusse la durata del giorno di pochi microsecondi.

Inoltre, lo scioglimento dei ghiacciai e l’innalzamento degli oceani possono spostare l’asse terrestre. Tuttavia, in questi casi l’effetto non è un’accelerazione, ma un rallentamento. Alcuni studi dimostrano che lo spostamento dell’asse terrestre, dovuto al riscaldamento globale, allunga le giornate di qualche millisecondo in un secolo. Anche la crescita delle foglie in primavera sposta la massa verso l’alto ma, di nuovo, si tratta di un freno, non di un acceleratore.

Cosa ci insegna questa scoperta?

La notizia che la Terra sta girando più velocemente ricorda quanto siano delicate le forze che regolano la nostra vita quotidiana. Anche se questa variazione è impercettibile per la maggior parte di noi, la precisione del tempo è fondamentale per navigare, comunicare e fare ricerca.

Per ora, la spiegazione più plausibile resta legata all’influenza della Luna sulla rotazione terrestre, anche se gli studiosi continueranno a monitorare il fenomeno con la massima attenzione. Dopotutto, il nostro pianeta e il suo satellite “danzano” insieme da 4,5 miliardi di anni. Se oggi assistiamo a giornate più corte è solo un piccolo capitolo di una storia cosmica molto più grande.