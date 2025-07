Amazon, questo smartphone è da comprare subito: 80% di sconto

Fonte foto: leungchopan/123RF.com

Per il Prime Day 2025 di Amazon torna una delle offerte più imperdibili del sito di e-commerce. Si tratta della promo che riguarda lo smartphone Blackview, un telefono lowcost che per questa occasione è disponibile con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Nella pagina prodotto, infatti, trovi un primo coupon che ti fa risparmiare il 50% e ne puoi aggiungere un secondo che fa scendere il prezzo di altri 115 euro. Il risultato finale è uno sconto che sfiora l’80% e lo paghi pochissimo, facendolo diventare uno dei telefoni di punta del Prime Day.

Questo smartphone Blackview è stato lanciato sul mercato da pochi mesi e si posiziona in quella fascia tra i telefoni lowcost e i medio di gamma. Uno smartphone versatile e che si adatta a tantissimi utilizzi ed è perfetto per chi vuole spendere pochissimo. Puoi inviare messaggi tramite le app di messaggistica, scrollare le app social, scattare foto e la batteria ti accompagna per tutto il giorno. Un telefono affidabile e che è diventato in poco tempo uno dei più acquistati del Prime Day. Clicca sul banner qui in basso e scopri il prezzo.

Smartphone Blackview: prezzo, offerta e sconto Amazon

Doppio sconto che fa crollare il prezzo. Lo smartphone Blackview è disponibile a un prezzo di soli 84,99 euro grazie alla promo speciale disponibile oggi. Nella pagina prodotto è presente un primo coupon che fa scendere il prezzo del 50% e un secondo buono sconto che ti fa risparmiare altri 115 euro. Il risultato finale è un prezzo mini con un risparmio totale che sfiora l’80% e lo fa diventare il best-buy di oggi.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da quando e da dove effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, i giorni a disposizione sono quattordici.

Smartphone Blackview: le caratteristiche tecniche

Non assicura le stesse prestazioni di un iPhone o di un Galaxy S, ma anche il prezzo è molto differente. Lo smartphone Blackview è pensato per chi vuole spendere poco, ma allo stesso tempo vuole un telefono affidabile tra le mani. E per capire la bontà di questo dispositivo basta analizzare la scheda tecnica.

Si parte dall’elemento che cattura maggiormente l’attenzione: lo schermo. Il telefono è dotato di un display da 6,56 pollici ad alta risoluzione con refresh rate fino a 90 Hz che lo rende più fluido con le app che utilizzi maggiormente, come quelle social e le piattaforme di streaming. Le dimensioni extra large lo rendono perfetto anche per vedere film e serie TV. Il processore assicura prestazioni soddisfacenti ed è supportato da 4 gigabyte di RAM (che diventano 8 GB grazie alla RAM virtuale) e da 128 gigabyte di memoria interna (espandibile fino a 2 terabyte utilizzando una scheda microSD).

Lo smartphone si presta anche a scattare foto di buona qualità. Il merito è della fotocamera posteriore da 13 megapixel e di quella frontale da 8 megapixel. Le puoi anche migliorare utilizzando gli strumenti di editing presenti nell’app della fotocamera. La batteria da 5000 mAh ti accompagna per tutto il giorno e difficilmente resterai senza carica. A bordo è presente Android 15 con tutte le funzioni del sistema operativo di Google.

