Motorola, lo sconto è eccezionale: questo smartphone va comprato subito

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Il Prime Day è terminato da poche ore, ma le offerte su Amazon non vanno mai in vacanza, nemmeno a metà luglio. Già da oggi trovi nuove promo che ti permettono di fare degli ottimi affari, come ad esempio il Motorola edge 50 Fusion disponibile con uno sconto eccezionale del 45% che te lo fa pagare quasi la metà. Se sei alla ricerca di un telefono medio di gamma affidabile e con ottime caratteristiche, questo è il modello da acquistare oggi. Lo paghi solamente poco più di 200 euro e fai un ottimo affare. Inoltre, puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Il Motorola edge 50 Fusion abbina a una scheda tecnica interessante, un design ricercato che lo rende anche elegante al tocco. Realizzato con materiali di qualità, lo smartphone ha tutto quello che cerchi da un dispositivo con questo prezzo. A partire da uno schermo pOLED luminoso e con un refresh rate elevato. Processore Snapdragon che assicura ottime prestazioni e infine un comparto fotografico con cui puoi toglierti grosse soddisfazioni. E per chiudere non manca una batteria che ti permette di utilizzarlo anche per più giorni. Non farti scappare questa ottima opportunità e scopri il prezzo cliccando sui banner qui in basso.

Motorola edge 50 fusion

Motorola edge 50 fusion

Motorola edge 50 Fusion: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi il Motorola edge 50 Fusion è disponibile in offerta su Amazon a un prezzo di 219,80 euro grazie allo sconto del 45% presente su Amazon. Il risparmio netto è di circa 200 euro e lo paghi quasi la metà, approfittando anche del minimo storico. Un’offerta imperdibile per uno dei migliori smartphone della fascia media che trovi oggi in offerta su Amazon. Puoi anche dilazionare il pagamento con il servizio di Cofidis che attivi in fase di check-out.

Il telefono è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Approfittane subito e clicca sui link qui in basso: puoi anche scegliere tra due diverse colorazioni.

Motorola edge 50 fusion

Motorola edge 50 fusion

Motorola edge 50 Fusion: le caratteristiche tecniche

Il re della fascia media. Il Motorola edge 50 Fusion è uno dei migliori smartphone disponibili nella fascia tra i 200 e i 250 euro. Smartphone medio di gamma, ma che per caratteristiche e prestazioni strizza l’occhio alla fascia superiore. Per capirlo basta analizzare la scheda tecnica.

Partendo dall’elemento che più di tutti cattura l’attenzioni: lo schermo. Lo smartphone Motorola è dotato di un display OLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 144 Hz che lo rende molto fluido nell’utilizzo quotidiano, soprattutto con le app social e i videogame. Un valore, quello della frequenza di aggiornamento, che solitamente trovi solo sui telefoni di fascia superiore. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore Snapdragon 7 Gen 2 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Quanto basta per far girare al meglio anche le app più impegnative.

Il Motorola edge 50 Fusion non tradisce nemmeno sul comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 13 megapixel. Un sistema versatile che ti permette di scattare ottime foto e di registrare video in alta risoluzione in qualsiasi situazione. Per i selfie puoi utilizzare la fotocamera frontale da 32 megapixel. Motorola ha dotato lo smartphone anche di strumenti avanzati per l’editing che sfruttano l’intelligenza artificiale.

Chiudiamo con la batteria da ben 5000mAh con supporto alla ricarica TurboPower da 68 W che impiega circa trenta minuti per avere il 100% di autonomia.

Motorola edge 50 fusion

Motorola edge 50 fusion