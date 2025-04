Però, la prima impressione al tatto rivela che i materiali usati, pur gradevoli, restituiscono una sensazione meno pregiata rispetto ai modelli superiori della gamma, come il Kindle Scribe . Non si può dire che sia scomodo, ma certamente non trasmette quella solidità premium che potrebbe aspettarsi un utente più esigente.

A prima vista, Kindle ColorSoft appare come il classico lettore Kindle, con una cornice minimale, bordi arrotondati e una struttura compatta. Amazon non stravolge l'approccio estetico già conosciuto, optando per un design semplice e immediato.

Specifiche tecniche VOTO: 8

Dal punto di vista tecnico, Kindle ColorSoft sfoggia uno schermo e-ink da 6,8 pollici con tecnologia Kaleido, capace di riprodurre fino a 4096 colori, una novità interessante ma che non stravolge l’esperienza generale.

La risoluzione raggiunge i 300 ppi in modalità monocromatica e circa 100 ppi per la visualizzazione dei colori. Le tonalità sono piacevoli, ma non aspettatevi la brillantezza tipica di uno schermo LCD o OLED.

La luminosità frontale regolabile, elemento ormai immancabile, rende la lettura confortevole in qualsiasi condizione di luce. La capacità di memoria standard è di 16 GB, sufficienti per contenere una vasta libreria, anche se non espandibili tramite microSD. In generale, la dotazione tecnica risulta equilibrata e adeguata al target di riferimento, senza picchi di eccellenza né particolari carenze.