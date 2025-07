Prime Day, i prodotti Amazon in offerta: prezzi crollati

Fonte foto: Amazon Press

Oltre a smartphone, smartwatch e smart TV, il Prime Day è anche (e soprattutto) il momento per acquistare i prodotti Amazon al minimo storico e con sconti mai visti prima. L’offerta è molto ampia e si va dagli amatissimi Fire TV Stick fino all’Echo Auto. Prodotti che in eventi del genere diventano tra i più acquistati anche grazie a prezzi stracciati e al minimo storico. Ad esempio, trovi il Fire TV Stick 4K con uno sconto del 49%, oppure la nuova telecamera di sicurezza per l’esterno Blink Outdoor a meno di metà prezzo.

Nella nostra guida all’acquisto trovi alcune delle migliori promo che riguardano i dispositivi Amazon e ti consigliamo di essere velocissimi: potrebbero terminare da un momento all’altro.

Tutte le offerte del Prime Day 2025 sono riservate agli utenti Prime.

OFFERTE PRIME DAY 2025

Fire TV Stick

Non possono essere che loro i prodotti Amazon più richiesti in questo Prime Day 2025. Parliamo dei Fire TV Stick, le chiavette multimediali di Amazon che trovi in offerta al prezzo più basso di sempre. E tra offerte migliori ci sono il Fire TV STick HD, Fire TV Stick 4K e il Fire TV Stick 4K Max. I tre modelli sono in offerta al prezzo più basso di sempre grazie a sconti che sfiorano il 50%.

Partiamo con il Fire TV Stick HD che trivi con uno sconto del 40% e paghi solamente 26,99 euro. Si tratta del modello più economico, ma meno performante. Ideale per chi ha in casa un vecchio TV e vuole trasformarlo in uno smart TV spendendo pochissimo.

con il Fire TV Stick 4K disponibile a un prezzo di 35,99 euro grazie allo sconto del 49% che te lo fa pagare la metà. Un prezzo mai visto prima e che non bisogna assolutamente farsi sfuggire. Come tutti i prodotti realizzati da Amazon, anche per la chiavetta multimediale hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Il Fire TV Stick 4K Max, invece, è in offerta a un prezzo di 46,99 euro con uno sconto del 41%. Anche per questo modello si tratta del minimo storico di quest’anno. La disponibilità è immediata e lo ricevi a casa in tempi brevissimi, anche meno di ventiquattro ore. Ti consigliamo di approfittarne subito: il Prime Day dura solamente pochi giorni.

A cosa servono i Fire TV Stick? Si tratta di chiavette multimediali che si collegano alla porta HDMI del televisore e gli donano i "superpoteri". Grazie al Fire TV Stick puoi installare qualsiasi applicazione di video streaming e accedere a funzioni speciali, anche grazie alla presenza del telecomando con Alexa integrata. Sono semplici da utilizzare e da montare, e sono compatibili con tutti i televisori, anche gli smart TV.

In questo Prime Day trovi i Fire TV Stick in offerta anche in alcuni bundle che comprendono altri dispositivi Amazon. Come ad esempio il Fire TV Stick 4K con il controller Luna, il punto di accesso alla piattaforma di streaming dedicata ai videogame di Amazon.

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K Max

Fire TV Stick 4K Max+controller Luna

Smart TV Amazon

Oltre ai Fire TV Stick, Amazon ha lanciato da oramai un paio di mesi anche degli smart TV dotati del sistema operativo Fire TV. Televisori che disponibili in offerta con sconti che sfiorano il 50% e che trovi a prezzzi stracciati. Come ad esempio il Fire TV Serie 2 da 32 pollici disponibile a meno di 150 euro con uno sconto del 46%. Disponibile anche nella versione da 40 pollici.

Amazon Fire TV Serie 2 – 32 pollici

Amazon Fire TV Serie 2 – 40 pollici

Per chi vuole televisori un po’ più grandi e performanti, c’è in offerta il Fire TV Serie 4 con uno sconto del 46% e risparmi centinaia di euro. Puoi pagarli in 5 rate a tasso zero e sono disponibili nelle versioni da 43, 50 e 55 pollici.

Amazon Fire TV Serie 4 – 43 pollici

Amazon Fire TV Serie 4 – 50 pollici

Amazon Fire TV Serie 4 – 55 pollici

Infine, in offerta per il Prime Day ci sono i Fire TV Serie Omni QLED che assicurano una qualità delle immagini elevatissima. Lo sconto è sempre superiore al 40% e risparmi centinaia di euro.

Amazon Fire TV Serie Omni QLED – 43 pollici

Amazon Fire TV Serie Omni QLED – 50 pollici

Smart Speaker Echo

Oltre ai Fire TV Stick, un altro prodotto Amazon molto ricercato durante il Prime Day è lo smart speaker Echo. Oramai sul mercato ci sono tantissimi modelli differenti, che si adattano a ogni tua esigenza. A cosa servono? In primis a rendere più intelligente la tua abitazione e ti permettono di gestire tutti i dispositivi smart e anche a riprodurre la musica. Nella maggior parte delle abitazioni degli italiani è presente almeno un dispositivo Amazon Echo, che sia un Amazon Echo Dot oppure un Echo Show con schermo touch.

A partire dall’Echo Pop, lo smart speaker di piccole dimensioni, ma con una cassa molto potente, che trovi su Amazon a un prezzo di 22,99 euro con uno sconto del 58%. Costa poco, ma è veramente utile e ti permette di controllare i dispositivi smart presenti in casa, oppure di ascoltare le tue playlist preferite. Così come è utile l’Amazon Echo Dot disponibile in offerta a un prezzo di 32,99 euro (sconto del 49% e lo paghi praticamente la metà). Per tutti questi Amazon Echo sono disponibili anche dei bundle che comprendono una lampadina intelligente, oppure una presa smart.

Echo Pop

Echo Dot

Se oltre a parlare con Alexa, vuoi anche interagire fisicamente con le funzionalità dello smart speaker, allora l’Echo Show 8 è quello che fa per te. Lo sconto del 41% ti fa risparmiare decine di euro e fai un ottimo affare. Se vuoi spendere un po’ di meno, c’è in offerta l’Echo Show 5 con uno sconto del 45% e lo paghi meno di 60 euro.

Echo Show 8

Echo Show 5

Infine, torna in offerta anche l’Amazon Echo Spot, la sveglia intelligente uscita sul mercato da pochi mesi e che troviamo in promo con uno sconto del 36%. La paghi 59,99 euro e acquisti una sveglia smart da poggiare sul comodino e che ti aiuta a iniziare nel migliore dei modi la giornata.

Echo Spot

Kindle

Per gli amanti della lettura e dei libri, in offerta al Prime Day troviamo tanti modelli di Kindle, il lettore e-book di Amazon tra i più amati dagli appassionati. In vista dell’estate e delle vacanze estive, avere un e-reader con sé permette di leggere tutti i libri che si vogliono sdraiati comodamente sulla sabbia.

Le promo riguardano diversi modelli di Kindle, a partire dalla versione base che trovi a meno di 85 euro e con uno sconto del 23%. Si tratta dell’ultimo modello lanciato sul mercato e leggermente rinnovato rispetto al passato. Sempre in offerta c’è anche il Kindle Paperwhite dotato di uno schermo leggermente più grande e con una luminosità elevata. Sconto del 26% e prezzo al minimo storico.

Amazon Kindle

Amazon Kindle Paperwhite

Per questo evento, troviamo in offerta anche il Kindle Colorsoft, una delle ultime novità lanciate da Amazon in questi mesi. Come si può intuire dal nome si tratta di un lettore e-book con schermo a colori. Grazie allo sconto del 28% risparmi quasi 100 euro e fai un super affare. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Un’ottima idea regalo per questa estate.

Amazon Kindle Colorsoft

Telecamere Blink

Quando si tratta di migliorare la sicurezza della propria abitazione, le telecamere Blink sono sempre una delle soluzioni più apprezzate dagli utenti, soprattutto in eventi come il Prime Day. Infatti, da oggi trovi in promo diversi modelli e con sconti mai visti prima.

Se vuoi spendere poco per la sicurezza interna della tua abitazione, la soluzione ideale è la Blink Mini 2 che trovi con uno sconto del 43% e la paghi meno di 20 euro. Visione notturna a colori, immagini in alta definizione e dotata anche di un faretto per illuminare la stanza. Rileva il movimento delle persone e ti avvisa con una notifica sull’app. Per l’interno puoi optare anche per la Blink Mini Pan-Tilt Camera disponibile con uno sconto del 45%.

Blink Mini 2

Blink Mini Pan-Tilt Camera

In offerta troviamo anche la Blink Outdoor 4, la nuova telecamera per l’esterno impermeabile facile da installare e da montare. Grazie allo sconto Prime Day del 53% la paghi solamente 37,99 euro e fai un super affare. Dotata delle migliori tecnologie del momento.

Blink Outdoor 4

Sempre prodotto da Blink c’è anche il videocitofono smart Blink Video Doorbell con uno sconto del 52% e lo paghi meno della metà. Per chi vuole costruire un sistema di videosorveglianza ci sono in promo anche alcuni bundle con 2, 3 o 4 videocamere.

Blink Video Doorbell

Blink Mini + Blink Outdoor

2 Blink Outdoor + Video Doorbell

4 Blink Outdoor + Video Doorbell

Dispositivi Ring

Ring è un’azienda del gruppo Amazon specializzata in soluzioni per la sicurezza della propria abitazione. Non solo videocamere di sicurezza, ma anche sistemi di allarme avanzati e videocitofoni smart. In offerta troviamo tanti dispositivi e con sconti che superano anche il 50%: devi solamente trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Videocamera interna Ring

Videocamera esterna Ring Plus

Videocitofono Ring a batteria

Videocitofono Ring Plus

Spioncino digitale Ring

Kit Ring Alarm – S

Kit Ring Alarm – M

Kit Ring Alarm – L

Kit Ring Alarm – XL

Oltre alle tante soluzioni per migliorare la sicurezza della propria abitazione, Ring ha realizzato anche il Ring Intercom, un dispositivo da collegare al proprio citofono per renderlo smart. Facile da installare e da configurare, è tra le migliori promo di questo Prime Day. Da oggi lo trovi con uno sconto esagerato del 62% e lo paghi solamente 37,99 euro. Da acquistare subito.

Ring Intercom

Echo Auto

Un’occasione da non farsi assolutamente scappare. Solo per il Prime Day trovi l’Echo Auto, il dispositivo che porta Alexa all’interno della tua macchina, in offerta con uno sconto eccezionale del 50% e lo paghi solamente 34,99 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 7 euro al mese.

A cosa serve l’Echo Auto? Si tratta di una mini cassa Bluetooth con Alexa integrata che si collega alla porta USB dell’auto o all’accendisigari e digitalizza la plancia del veicolo. Puoi chiedere ad Alexa di riprodurre le tue playlist preferite, oppure effettuare chiamate senza dover interagire con il telefono e senza distogliere lo sguardo dalla strada. Inoltre, puoi anche gestire i dispositivi smart presenti nella tua abitazione direttamente dall’auto.

Amazon Echo Auto

Servizi Amazon

Amazon non è solo prodotti, ma anche piattaforme con servizi molto utili nella vita di tutti i giorni. Piattaforme oramai sempre più utilizzate e che soprattutto in eventi del genere diventano molto convenienti. Anche per il Prime Day 2025 puoi abbonarti ad alcuni servizi di Amazon gratuitamente per alcuni mesi. Non hai nessun vincolo di rinnovo e puoi disdire l’abbonamento in qualsiasi monento. Ecco quali sono.

Amazon Music Unlimited torna in offerta con un periodo di prova gratuito di ben quattro mesi. Non hai nessun obbligo di rinnovo e puoi disdire l’abbonamento quando vuoi. Con la versione Unlimited puoi riprodurre senza nessuna pubblicità tutti i tuoi brani preferiti, creare le playlist con le canzoni e gli album del momento, avere skip illimitati dall’app dello smartphone e ascoltare i brani anche in modalità offline. Inoltre, hai accesso ai podcast più popolari senza avere la pubblicità.

Un’altra offerta molto speciale riguarda Kindle Unlimited. Solo per pochissimi giorni puoi abbonarti gratuitamente per due mesi a Kindle Unlimited, la piattaforma di Amazon dedicata ai libri. Hai accesso illimitato a milioni di libri e riviste in tutte le lingue del mondo. Puoi leggere sia sul tuo Kindle o tramite l’app dello smartphone. Non hai nessun obbligo di rinnovo e puoi disdire in qualsiasi momento.

Infine, torna in promo anche Audible, servizio premium di Amazon dedicato agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva. Puoi scegliere tra oltre 70.000 titoli e ascoltarli quando vuoi e da qualsiasi dispositivo. Solo per la Festa delle Offerte di Primavera puoi abbonarti ad Audible a un prezzo speciale: tre mesi di abbonamento a soli 0,99 euro. Puoi disattivare l’abbonamento in ogni momento e non hai nessun obbligo di rinnovo. Approfittane subito e ascolta tutti i tuoi libri preferiti.

