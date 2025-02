Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Cosa sono in realtà le luci che vediamo in cielo? Ecco una guida utile per capire cosa stiamo guardando realmente

Sono tante le segnalazioni di oggetti misteriosi nei nostri cieli. Anno dopo anno, infatti, il web accumula un gran numero di video e foto di utenti che gridano all’avvistamento di Ufo. Proviamo però a capire di cosa potrebbe trattarsi.

Avvistamento in Sardegna

Riportiamo di seguito un recente filmato, che vede un utente allarmarsi per la presenza di una particolare fonte di luce nel cielo. L’uomo è a Bosa, in Sardegna, e non riesce a comprendere cosa quella forma circolare, dai tratti irregolari e dalla luce cangiante possa essere.

Non di certo un caso isolato, come dimostra una semplice ricerca online. La risposta è però meno esaltante di quello che si possa pensare. Nei luoghi più tutelati dall’inquinamento luminoso, come Bosa ad esempio, è decisamente più facile ammirare un cielo stellato. Le luci che vediamo, però, non sono soltanto quelle relative alle stelle, anzi. Basti pensare ai satelliti, ad esempio. Di seguito offriamo dunque un quadro semplice per capire cosa si sta guardando, quando si alza lo sguardo verso il cielo.

Cos’è quella luce in cielo

Quante volte ci siamo chiesti cosa sia quella strana luce in cielo. Magari siamo in vacanza in un luogo remoto o impegnati in una passeggiata notturna in campagna o altrove. Le luci della città sono distanti e la volta celeste è più maestosa che mai. Ecco però che ci si rende conto che tra le tante luci ce n’è una che non ci convince del tutto.

È facile gridare agli Ufo ma l’elenco di seguito potrà aiutarvi a ottenere una risposta più concreta:

Meteora – Appare come una luce molto grande, in rapido movimento ma non particolarmente brillante;

Bolide – Si tratta di una meteora fuori dal comune, che si distingue da quelle canoniche (per così dire) perché, oltre a essere molto brillante, è caratterizzata da un’esplosione;

Super meteora – Una meteora canonica in tutto e per tutto, salvo che per la sua brillantezza;

Aereo – Una forte luce nel cielo in rapido movimento e intermittente;

Stella – Una luce molto grande ma non in movimento e caratterizzata da un tremolio all’occhio umano;

Cometa – Una forte luce non in movimento e caratterizzata da una coda;

Pianeta – Una forte luce non in movimento, priva di tremolio e di coda.

Stazione spaziale internazionale – Una luce molto grande in cielo, in movimento ma non rapidamente e senza alcuna intermittenza;

Satellite artificiale – Una luce molto grande in cielo, in movimento ma non rapidamente e senza alcuna intermittenza.

Non riteniamo ci sia la necessità di offrire dettagli sul riconoscimento di Luna e Sole, ma questo dovrebbe bastare a fare un po’ di chiarezza.