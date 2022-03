Ghiacci artici tra i più bassi di sempre: minimo storico allarmante

La NASA non si occupa solo dell’esplorazione dello spazio e del suo studio, ma aiuta anche le altre agenzie terrestri a “tenere sott’occhio" il nostro Pianeta, quello che gli sta succedendo e le conseguenze che i cambiamenti climatici hanno sul nostro ecosistema.

Lo fa sfruttando i satelliti che orbitano intorno alla Terra, e che ci rimandano immagini dettagliate e dati che altrimenti difficilmente avremmo a disposizione. In questo caso, la NASA ci dà l’ennesima conferma che i ghiacci marini artici vivono un grave rischio.

Il comportamento dei ghiacci marini artici

Il Polo Nord viene costantemente controllato dai satelliti della NASA, che sembrano aver verificato che il ghiaccio marino artico ha raggiunto la sua massima estensione annuale per il 2022 il 25 febbraio, dopo essere cresciuto durante l’autunno e l’inverno del 2021.

Il ghiaccio marino cresce e diminuisce con le stagioni ogni anno. Nell’Artico – generalmente – raggiunge la sua massima estensione intorno a marzo, dopo essere cresciuto durante i mesi più freddi, e si riduce alla sua estensione minima a settembre, dopo essersi sciolto durante i mesi estivi più caldi. Nell’emisfero meridionale, il ghiaccio marino antartico segue un ciclo opposto.

Per stimare l’estensione del ghiaccio marino, i sensori dei satelliti che orbitano intorno alla Terra raccolgono dati che vengono elaborati in immagini quotidiane. Gli scienziati usano poi queste fotografie per stimare la grandezza dell’oceano dove la superficie ghiacciata copre almeno il 15% dell’acqua.

Un rischio sempre maggiore

Ma c’è un problema: l’estensione invernale raggiunta quest’anno è la decima più bassa tra quelle nell’archivio del National Snow and Ice Data Center, uno dei Distributed Active Archive Centers della NASA.

Quest’anno l’estensione del ghiaccio marino artico ha raggiunto un picco di 14,88 milioni di chilometri quadrati: questo corrisponde a circa 770mila chilometri quadrati al di sotto della media delle estensioni massime raggiunte tra il 1981 e il 2010.

Questo vuol dire che il mare artico ha perso una quantità di ghiacci equivalenti a un’area di solo poco più grande del Texas e del Maine messi insieme.

Ma la diminuzione dei ghiacci è stata sempre una costante: a volte escono grandi notizie, come quella dello scioglimento del Ghiacciaio dell’Apocalisse in Antartide, ma la realtà si muove a piccoli passi tutti i giorni. Infatti da quando i satelliti hanno iniziato a tracciare in modo affidabile il ghiaccio marino, nel 1979, le estensioni massime nell’Artico sono diminuite a un ritmo di circa il 13% per decennio.

Queste tendenze sono legate al riscaldamento climatico causato dalle attività umane come l’emissione di anidride carbonica, che intrappola il calore nell’atmosfera e fa aumentare le temperature. Ma un ruolo determinante lo gioca anche l’inquinamento da nano e micro plastiche, che oggi sono presenti sia al Polo Nord che al Polo Sud. L’analisi della NASA mostra anche che l’Artico si sta riscaldando circa tre volte più velocemente di altre regioni.

A differenza di quelli del Polo Nord, i ghiacci antartici sono influenzati anche dalla condizioni metereologiche come venti e correnti oceaniche che vengono dalle zone meridionali dagli oceani. Infatti il ghiaccio marino nell’Artico è circondato da terra, mentre quello Antartico solo dall’oceano e può quindi diffondersi più liberamente.