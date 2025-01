Yellowstone, gli aggiornamenti sul nuovo spin-off della serie tv

Fonte foto: Sky

Yellowstone si è conclusa, ma la storia non finisce qui. La seconda parte della quinta e ultima stagione ha fatto il suo debutto in Italia su Sky e in streaming su NOW a dicembre 2024, qualche settimana dopo la messa in onda negli Stati Uniti, ma non è un segreto che Paramount Network abbia intenzione di provare a tenere ancora attaccato allo schermo il folto pubblico (più di 12 milioni di spettatori) che si è appassionato alle vicende dei Dutton.

Lo spin-off di Yellowstone su Beth e Rip

È notizia nota da qualche tempo, infatti, che Taylor Sheridan, già creatore di Yellowstone, sia al lavoro su un nuovo spin-off sequel che avrebbe come protagonisti Beth Dutton e suo marito Rip Wheeler.

Come confermato da Deadline, l’attrice e l’attore che interpretano questi personaggi, Kelly Reilly e Cole Hauser, hanno già firmato un accordo per riprendere i ruoli nella nuova serie tv.

Lo spin-off dovrebbe includere nel titolo anche il nome “Yellowstone” e potrebbe vedere coinvolti anche altri protagonisti della serie originale (forse Forrie J. Smith e Finn Little, che interpretano Lloyd Pierce e Carter).

Come finisce Yellowstone 5 (spoiler)

Il finale della quinta stagione di Yellowstone (che negli Stati Uniti è andato in onda su Paramount Network prima del debutto in Italia) sembra confermare l’intenzione di far proseguire la storia dei Dutton su altri binari.

Nella sesta e ultima puntata Beth, determinata a mantenere la promessa fatta a Kayce, si presenta a casa di Jamie, che è coinvolto nell’omicidio del padre, per ucciderlo.

Tra i due nasce una lite violenta nella quale Jamie sembra avere la meglio. Rip arriva sulla scena appena in tempo per salvare la moglie e consentirle di sferrare un ultimo colpo mortale contro Jamie.

Rip e Lloyd si liberano del corpo di Jamie, mentre Beth racconta alla polizia che il fratello era coinvolto nella morte di John ed è scappato dopo averla colpita.

Kayce tiene una parte delle terre e del bestiame per sé e decide invece di vendere il resto a Thomas Rainwater a un prezzo basso (1,25 dollari l’acro), ma con la clausola che non potranno vendere la terra ad altri.

Cosa sappiamo del nuovo spin-off di Yellowstone

Insomma, il nuovo spin-off e sequel di Yellowstone dovrebbe ripartire proprio dal finale della quinta stagione ed essere una sorta di sostituzione della stagione 6.

Nell’ultima puntata, infatti, Ryan si riunisce con Teeter, andata in Texas a lavorare per Travis; mentre Lloyd raggiunge Rip e Beth che si si sono trasferiti in un nuovo ranch a Dillon, nel Missouri, dove sperano di trovare una nuova dimensione più felice.

Gli altri spin-off di Yellowstone

Altri spin-off di Yellowstone sono già noti o comunque confermati.

Nel 2022 è uscito 1923, che parla della generazione dei Dutton che ha vissuto negli anni della Grande depressione.

Nel 2023 è stato confermato invece The Madison, con Michelle Pfeiffer come protagonista. Sono in sviluppo anche 1944 e 6666.