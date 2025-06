Galaxy S24, con lo sconto Amazon il prezzo è crollato: minimo storico

Fonte foto: MisterGadget.Tech

L’offerta è una di quelle da non farsi assolutamente sfuggire se sei alla ricerca di uno smartphone top di gamma a un prezzo tutto sommato accessibile a (quasi) tutti. Parliamo della promo disponibile da oggi su Amazon per il Galaxy S24, smartphone top di gamma di Samsung che trovi con uno sconto esagerato del 45% e risparmi più di 400 euro sul prezzo di listino. Si tratta del minimo storico e hai la possibilità anche di pagarlo a rate.

Il Galaxy S24 rientra nella ristretta cerchia degli smartphone top di gamma compatti. Infatti, è uno dei pochi a essere sopravvissuto alla moda dei telefoni extra large e riesci a utilizzarlo anche con una sola mano. Lo schermo è da 6,2 pollici, monta un processore prodotto da Samsung che assicura prestazioni eccezionali e nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale professionale da 50 megapixel e un teleobiettivo con zoom 3x. Non farti scappare questa opportunità, potrebbe terminare da un momento all’altro.

Galaxy S24

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Galaxy S24: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione di questo genere vanno prese al volo. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy S24 in offerta a un prezzo stracciato di 523 euro grazie allo sconto del 45% che ti fa risparmiare più di 400 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis. La bontà dell’offerta è evidenziata anche da un altro numero: solo nell’ultimo mese ne sono stati acquistati su Amazon più di cinquecento.

La disponibilità dello smartphone è immediata e la consegna viene effettuata anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni di tempo.

Galaxy S24

Galaxy S24: le caratteristiche tecniche

Non è l’ultimo modello lanciato sul mercato, ma non bisogna farsi ingannare: assicura ancora ottime prestazioni e viene costantemente aggiornato da Samsung. Inoltre, è dotato anche del sistema Galaxy AI, la nuova tecnologia di Samsung che integra l’intelligenza artificiale nei suoi smartphone. Hai a disposizione un set di strumenti utilissimi, come ad esempio il traduttore in tempo reale, l’interprete per le chiamate all’estero e la possibilità di effettuare una ricerca sul web cerchiando semplicemente un oggetto all’interno di una foto.

La scheda tecnica del Galaxy S24 si basa sul display Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici e refresh rate che arriva fino a 120 Hz. Uno schermo molto fluido e con una luminosità elevata che lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos 2400 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Uno dei punti forti del telefono è sicuramente il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Una soluzione completa, funzionale e versatile che ti permette di scattare ottime foto in ogni momento. E a supporto hai anche gli algoritmi avanzati di intelligenza artificiale di Samsung che migliorano gli scatti in tempo reale. Per i selfie puoi utilizzare la fotocamera frontale da 12 megapixel.

Chiudiamo con la batteria che ti accompagna per tutto il giorno e che si ricarica in poco più di mezzora. Un vero smartphone top di gamma a un prezzo mai visto prima.

Galaxy S24