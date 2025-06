Fonte foto: Amazfit

Amazfit è un brand di riferimento del mercato degli smartwatch, grazie a una gamma ricca di opzioni e in grado di soddisfare tutte le esigenze. Per gli utenti alla ricerca di uno smartwatch completo e di qualità, pensato per l’utilizzo "outdoor", c’è oggi un’offerta da cogliere al volo.

L’ottimo Amazfit T-Rex 3 Outdoor, infatti, è disponibile in sconto su Amazon ed è ora acquistabile al prezzo ridotto di 241 euro, toccando il suo nuovo prezzo minimo storico. Il modello è venduto e spedito direttamente da Amazon, con tutti i vantaggi legati all’assistenza post-vendita e alla consegna veloce.

La promozione dedicata allo smartwatch di Amazfit è valida solo per un breve periodo e solo per alcune colorazioni del dispositivo.

Amazfit T-Rex 3 Outdoor: la scheda tecnica

La scheda tecnica di Amazfit T-Rex 3 Outdoor è completa e conferma le qualità del dispositivo, sia dal punto di vista hardware che software. Il modello in questione ha un display AMOLED circolare e una cassa da 48 mm. Il pannello può toccare una luminosità massima di 2000 nits.

La scocca è realizzata per garantire un’elevata resistenza, in tutti i contesti di utilizzo. Lo smartwatch può resistere al calore di 70° C e al freddo fino a -30° C. È possibile utilizzare il dispositivo anche per immersioni in apnea fino a 45 metri di profondità.

L’autonomia è un altro punto di forza: con un uso tipico si arriva a 27 giorni di utilizzo mentre in modalità GPS accurata si arriva fino a 42 ore di utilizzo. C’è anche il supporto alle mappe offline ed è possibile utilizzare il chip NFC per i pagamenti con Zepp Pay.

Amazfit T-Rex 3 Outdoor è anche un vero e proprio fitness tracker, con la capacità di riconoscere oltre 170 modalità di allenamento, definire piani personalizzati per l’utente, utilizzando l’AI, e molto altro ancora.

Amazfit T-Rex 3 Outdoor: l’offerta di Amazon

La nuova offerta in corso su Amazon che vede protagonista Amazfit T-Rex 3 Outdoor è l’occasione giusta per tanti utenti alla ricerca di un nuovo smartwatch di qualità da comprare oggi.

Il modello è disponibile al prezzo scontato di 241 euro ed è acquistabile anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Il dispositivo è venduto e spedito da Amazon e tocca oggi il suo minimo storico.



