Samsung, questo televisore è da comprare subito: costa meno della metà

Offerta shock per lo smart TV Samsung Neo QLED da 65 pollici: da oggi è disponibile con uno sconto del 55% e risparmi più di 1100 euro. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Fonte foto: Samsung

Ci sono delle occasione che non capitano spesso su Amazon e che bisogna essere bravi nell’approfittarne immediatamente. E l’offerta di cui ti parliamo oggi rientra esattamente in questo casistica. Una delle migliori promo della giornata riguarda lo smart TV Samsung Neo QLED da 65 pollici disponibile sul sito di e-commerce con un ottimo sconto del 55% che ti fa risparmiare più di 1100 euro. Non è un errore di battitura: lo sconto supera realmente i 1000 euro. E hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Condizioni che trovi solo sul sito di e-commerce.

Lo smart TV di Samsung è quanto di meglio offra il mercato. Schermo ampio e con risoluzione 4K che ti permette di vedere qualsiasi contenuto con la massima definizione grazie alla tecnologia Upscaling. Ottimo anche il processore che sfrutta al meglio l’intelligenza artificiale per adattare le impostazioni dello schermo alla tipologia di contenuto che si sta vedendo. Il sistema operativo Tizen è una garanzia: supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e ogni sera puoi scegliere cosa vedere. Approfitta subito dell’offerta e fai un super affare.

Samsung TV Neo QLED da 65 pollici

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Samsung TV Neo QLED da 65 pollici: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta bomba per lo smart TV Samsung. Da oggi è disponibile con uno sconto del 55% che fa crollare il prezzo a 899 euro, con un risparmio netto che supera i 1100 euro. Basta poco per capire che si tratta di una promo incredibile e che non devi farti scappare per nessun motivo. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 179,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Lo smart TV è già pronto per essere spedito e la consegna avviene in tempi piuttosto rapidi: nel giro di un paio di giorni ti viene consegnata a casa. Per il reso gratuito, invece, i giorni a disposizione sono trenta, come per tutti gli elettrodomestici venduti dal sito di e-commerce.

Samsung TV Neo QLED da 65 pollici

Samsung TV Neo QLED da 65 pollici: le caratteristiche tecniche

Un televisore top di gamma lo si riconosce immediatamente, basta vedere le caratteristiche tecniche. E quelle che troviamo su questo smart TV Samsung sono il meglio che possa offrire il mercato.

Il TV è dotato di un schermo da 65 pollici con risoluzione 4K e tecnologia Quantum Matrix. Puoi ammirare ogni più piccolo dettaglio con la massima qualità possibile e illumina le scene più buie. La qualità dei contenuti è supportata anche dal processore Neural Quantum 4K che utilizza tutta la potenza dell’intelligenza artificiale. Hai a disposizione anche la tecnologia Upscaling AI che migliora in automatico la qualità dei contenuti portandoli a una risoluzione 4K. Ottima anche la qualità audio grazie al Dolyb Atmos: ti sembrerà di essere al cinema.

Lo smart TV Samsung Neo QLED da 65 pollici è dotato anche del sistema operativo Tizen e dello Smart Hub, una piattaforma dove poter trovare tutti i tuoi contenuti preferiti: film, serie TV, documentari e programmi sportivi. Hai anche la possibilità di controllare i dispositivi smart presenti in casa utilizzando il sistema SmartThings. Per gli appassionati dei videogame, invece, c’è il Gaming Hub che ti garantisce l’accesso immediati ai tuoi giochi preferiti. Un televisore completo e da oggi a un prezzo eccezionale.

Samsung TV Neo QLED da 65 pollici