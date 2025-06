Dyson, il ventilatore a prezzo stracciato: va comprato subito

Il ventilatore Dyson Cool Gen1 è in offerta con uno sconto del 29% e risparmi 100 euro. Elettrodomestico utilissimo in questo periodo dell'anno e dotato di un potente getto d'aria.

Ecco un elettrodomestico di cui non puoi fare a meno. Parliamo del Dyson Cool, un ventilatore disponibile da oggi in offerta su Amazon con uno sconto del 29% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Risparmi 100 euro e fai un ottimo affare per un elettrodomestico di cui non potrai più fare a meno. Lo puoi anche pagare a rate.

Il Dyson Cool si caratterizza per un design a torre molto elegante e che lo rende veramente unico. Il flusso d’aria molto potente rinfresca rapidamente l’aria ed è progettato per grandi ambienti. Ideale sia per chi lavora in degli open space sia per chi ha dei negozi di vendita al dettaglio. Dotato delle migliori tecnologie del momento che amplificano il getto d’aria. Con il telecomando in dotazione puoi scegliere tra dieci diverse impostazioni e velocità. Approfitta subito di questa promo.

Dyson Cool: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi il ventilatore Dyson Purifier Cool Gen1 è disponibile su Amazon con uno sconto del 29% che fa scendere il prezzo a 249 euro, minimo storico sul sito di e-commerce e tra i migliori prezzi di tutto il web. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva durante il check-out.

L’elettrodomestico è già disponibile e per la consegna devi aspettare qualche giorno. Per il reso gratuito, invece, hai ben 30 giorni di tempo da quando lo ricevi a casa, in modo da testare tutte le funzionalità.

Dyson Cool: le caratteristiche tecniche

Parlando delle sue specifiche, il Dyson Cool AM07 si caratterizza per un design a torre ed è anche molto leggero (pesa meno di tre chili), rendendolo facile da posizionare in qualsiasi ambiente. Il flusso d’aria massimo raggiunge i 500 litri d’aria al secondo, garantendo un’efficace ventilazione grazie all’innovativa tecnologia Air Multiplier™, che amplifica il getto d’aria. Questo ventilatore è progettato per ambienti di grandi dimensioni e la sua oscillazione fino a 70° permette una distribuzione uniforme dell’aria in tutta la stanza.

Un’altra caratteristica distintiva è il suo design senza pale, che non solo lo rende sicuro e facile da pulire, ma integra anche un silenziatore Helmholtz per ridurre la rumorosità, offrendo un comfort acustico superiore. Le sue dimensioni sono pensate per una presenza discreta ma performante: un’altezza di 1.007 cm, una lunghezza di 230 mm e una larghezza dell’amplificatore di 190 mm, con una base dal diametro di 230 mm. Il cavo di alimentazione di quasi 2 metri offre flessibilità nel posizionamento. Con il suo telecomando curvo e magnetico, puoi gestire comodamente le dieci diverse impostazioni di flusso d’aria e programmare lo spegnimento per una maggiore comodità. Questo ventilatore è la soluzione ideale per un trattamento dell’aria fresco e potente, unendo design e tecnologia all’avanguardia.

